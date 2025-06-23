伊朗嗆封鎖「荷莫茲海峽」！全球原油恐斷航　油價翻倍飆破130美元

▲伊朗威脅，稱隨時會封鎖荷莫茲海峽，阻斷全球原油運輸。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美軍日前空襲伊朗境內3座核設施，引發中東緊張情勢升溫。作為回應，伊朗國會於22日通過封鎖荷莫茲海峽的決議案，此舉可能將重創全球石油供應鏈，導致目前每桶約70美元的國際油價翻倍暴漲至130美元。該決議仍需由伊朗最高國家安全會議定奪是否實施，已引發國際能源市場高度戒備。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，自從福爾多等境內3座核設施遭美軍B-2轟炸機投下BGU-57「巨型鑽地彈」摧毀後，伊朗國會22日以壓倒性多數通過封鎖荷莫茲海峽的提案，作為對美軍攻擊的報復手段。議會聲明指出，美國的行動屬於「明確的侵略行為」，國內要求強硬反制的聲浪迅速升高。

荷莫茲海峽是全球最關鍵的石油運輸通道之一，全球約有20%的原油運輸經過此處，若遭封鎖，勢必將重創中國、日本、南韓、印度及歐洲等主要能源進口國，對國際油市構成劇烈衝擊。

事實上，伊朗過去亦曾以封鎖荷莫茲海峽作為外交施壓工具。2011年底，因應西方制裁，伊朗曾揚言封鎖該海域，當時布倫特原油一度漲至每桶120美元。2022年俄烏戰爭爆發期間，油價亦曾因地緣政治風險而突破120美元關卡。

▲油輪穿越荷莫茲海峽。（圖／路透）

本次伊朗可能封鎖荷莫茲的風聲傳出後，市場對原油供應的不確定性迅速升高。截至6月20日，8月交貨的布倫特原油期貨價格上漲至每桶79美元，現貨價格也攀至77美元後段。

多家國際金融機構提出警告。摩根大通（J.P. Morgan）表示，若荷莫茲海峽實際遭封鎖，油價恐攀升至每桶120至130美元水準；花旗集團（Citigroup）則預測，布倫特原油將飆至90美元。

南韓分析師亦表達擔憂。iM證券研究員朴尚鉉（音譯）指出，若最壞情況成真，則西德克薩斯中間基原油（WTI）價格恐突破90美元；想像人投資證券研究員崔叡燦（音譯）更指出，若封鎖行動類似胡塞組織於紅海的襲擊，油價突破120美元也絕非不可能。

目前伊朗國會的決議案雖具象徵性質，但由於封鎖與否的最終決策權仍掌握在該國最高國家安全會議（SNSC）手中，外界預期將視美伊後續動態而定。中東地緣政治緊張局勢升高，已成為牽動全球油市走向的關鍵變數之一。