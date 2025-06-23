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以色列總理：非常接近達成消除伊朗「兩大威脅目標」

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，以色列正逐步逼近兩項核心戰略目標，徹底消除伊朗的彈道飛彈威脅與核武計畫威脅。他強調，在未完全達成這些目標前，不會貿然結束軍事行動。

路透社報導，納坦雅胡向以國記者說明目前戰局進展時承諾，「我不會尋求進行超出必要的行動，但我們也不會過早停止戰鬥。只有當這兩項目標都達成時，軍事行動才會告一段落。」

納坦雅胡強調，這場戰爭的根本目的是對抗一個「試圖消滅我們」的政權。「這就是我們採取行動的原因，目標是根除威脅我們生存的兩大具體風險，核威脅與彈道飛彈威脅。我們正逐步實現，而且非常接近完成這些目標。」

納坦雅胡指出，美軍使用的碉堡剋星炸彈已對伊朗福爾多（Fordow）核設施造成嚴重破壞，但具體損壞程度仍待後續判定；德黑蘭當局則誓言將不惜一切代價展開報復。

當被問及伊朗純度60％濃縮鈾的下落時，納坦雅胡表示，以色列對此高度關注。他說，「這是伊朗核計畫的重要一環，不只是其中一項構成要素，也不只是足夠的構成要素，而是核心的構成要素。」他補充說，「我們在這方面掌握了令人關切的情報。若無法透露細節，請見諒。」

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