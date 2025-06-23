伊朗公開警告：美軍中東基地都可能成為報復目標

▲美「午夜重錘行動」襲伊朗，圖為美國空軍B-2「幽靈」轟炸機。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國對伊朗發動大規模空襲，並聲稱已摧毀德黑蘭的核子計畫後，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的顧問維拉雅蒂（Ali Akbar Velayati）今天公開警告，美軍在中東各地使用的基地可能成為報復目標。

根據法新社報導，維拉雅蒂透過伊朗官方媒體伊通社（IRNA）表示，「任何用來攻擊伊朗的區域內或他國境內的美軍基地，都將視為我們武裝部隊的合法打擊目標。」他還強調：「美國已對伊斯蘭世界的心臟地帶發動攻擊，這將帶來無法挽回的後果。」

另一位哈米尼顧問夏卡尼（Ali Shamkhani）也在社群平台X上發文表示，雖然美軍摧毀了伊朗部分核設施，但這不代表賽局結束。他寫道：「濃縮材料還在，我們擁有的知識和政治意志也不會消失。」他並表示，政治與行動的主導權現在落在「能夠運用智慧、避免衝動應對的一方」，並暗示伊朗可能仍有後續動作：「驚奇將會繼續發生。」

與此同時，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）進行通話，明確指出美國的空襲行動必須受到回應。根據伊通社報導，裴澤斯基安告訴馬克宏，「美國的侵略行動不能沒有代價，國際社會必須給予回應。」

在美國與伊朗衝突持續升高的情勢下，伊朗高層一連串的聲明顯示，德黑蘭方面雖表面冷靜，但已經釋出將進行報復的強烈訊號。美國在中東的軍事設施可能面臨更高風險，區域局勢亦陷入進一步升溫的危機邊緣。