海外醫美藏3大風險！「亞洲再生針討論度夯」醫籲在台找合格診所進行

▲曾文俊醫師表示「審美觀的差異」是出國醫美第一道隱形門檻。（圖／光澤診所提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

這一年興起「出國順便變美」的風潮，尤其以韓國為主的醫美觀光市場，吸引不少人趁旅遊時順道安排微整行程。萬人追蹤以上的KOL與網紅也紛紛在社群上曬出前後對比照，並推薦低價又「快速見效」的療程，讓醫美診所淪為觀光景點，療程與「打卡、美照」劃上等號。光澤診所曾文俊醫師指出，醫學美容的本質還是醫療行為，特別指出「3大風險」，呼籲民眾謹記，在這場跨國變美旅程的背後，真正被省略的往往是安全風險與品質的代價。

風險1：國人忽略「審美落差」 醫揭海外療程後悔關鍵

「這幾年，我的診間有不少客人坦言曾在海外進行療程，但因效果不如預期或出現副作用，而尋求協助與『重做』的案例也愈來愈多。」曾文俊醫師指出，不少人原本期待撿到便宜，卻發現到頭來「時間與金錢都花得更多」。

曾文俊醫師表示，「審美觀的差異」往往是出國醫美第一道隱形門檻。「很多客人以為韓國和我們一樣都屬於亞洲臉型，但從我們醫師熟悉的解剖學專業角度來看，韓國人與台灣人在骨架結構與美學標準上仍存在明顯差異。」曾有熟悉的客人在韓國進行填充下巴療程，原本希望修飾臉型，卻因比例錯誤而導致臉部線條拉長，連帶讓五官也變得突兀。「韓國醫師可能認為這樣是美，但回到台灣後，整體風格反而顯得很不協調。」

這類審美上的不對等，使不少人在療程後產生失落與後悔感。曾文俊醫師強調，「你到哪個國家去做醫美，醫師就會以那裡的審美觀為基準，一旦語言不通、溝通不到位，美感的落差會導致療程不如預期的風險加大。」

風險2：海外醫美療程流程簡化 溝通不足成最大風險

除了美感錯位，國外的醫美療程普遍也以「快打式、模板化」流程進行。曾文俊醫師指出，許多海外診所的醫美療程就像工廠流水線，從諮詢到施打僅花短短十幾分鐘，醫師與客人幾乎沒有深入討論或評估的機會。「很多人進門就被推進療程，醫師沒解釋、不評估，做完也沒交代，這種模式最大的問題就是風險難以控制。」

最重要的是，由於忽略了醫美應有的前置評估與個人化設計，可能會導致施作後效果不自然、不持久，更可能引發併發症。「醫美是追求美的醫療行為，不是打完就好，而是要從事前溝通、療程設計、材質選擇、術後追蹤整體併進，才能達到自然穩定的結果。」

▲光澤診所嚴格把關，杜絕來路不明的商品。

風險3：針劑來源不明 後續醫療風險難追究

針劑來源的可靠性，也是到國外做醫美的求美者，經常忽略卻相當關鍵的一環。曾文俊醫師提到，「到了國外，語言不通的狀況下，你不會知道針劑是不是原廠的，當然也無從知曉有沒有產品是否保存得當，診所是否有通過認證，這些都會直接影響治療安全。」一時追求低價，後續往往要付出更高的代價。他呼籲所有求美者，即使在台灣進行療程，都應該要格外重視產品本身是否經由原廠授權、通過國際認證，例如TFDA（衛生福利部食品藥物管理署）與 FDA（美國食品藥物管理局）的雙重把關，就是基本指標之一。

「前陣子有一名案例就是赴韓針劑注射後發生視力問題。」這個案例突顯海外醫美療程存在許多問題．溝通不順、求助無門、無法即時應變突發狀況，對於求美者來說，後續不僅要面臨跨海申訴、官司賠償等繁複程序，最後恐也難以追究責任來源。

▲曾文俊醫師分享他的秘密武器——Radiesse再生針。

分層設計打造精緻自然感 再生針療效獲肯定

曾文俊醫師強調，針劑類注射並非單純「打進去就好」，其中牽涉的層次設計、材質搭配與審美協調度，皆需專業醫師親自評估與操刀，才能避免效果失衡或風險產生，因此他建議，最好仍在台灣尋求專業的診所醫師團隊操作，既能充分溝通、也有完善追蹤與修正的空間。

曾文俊醫師和我們分享他的秘密武器——Radiesse再生針。過去提到填充注射，許多人第一個想到的是玻尿酸療程，「但再生針可以同時達到填充與新生的功能，內含70% CMC凝膠先提供快速支撐，接著30% CaHA微晶球啟動膠原蛋白再生，效果更持久！而且Radiesse再生針也被多篇期刊證實為安全的再生型膠原蛋白增生劑，相較於市面上的其他品牌，可以提供緊緻拉提的效果，不用擔心過度生長或饅化。」

他進一步指出，再生針的真正價值，在於能配合個人結構與需求進行「藝術面雕」的精密設計，而非單一劑型或單一濃度施打到底。「我認為，不同部位就要用不同濃度和支撐力去施打，例如夫妻宮、外輪廓需要深層支撐，下巴要靠延伸修飾比例，蘋果肌與顴骨需要的則是Q彈材質調和線條。」他強調，這樣的設計也是依據每位客人的骨架、膚質與老化層次所量身打造，最終才能讓視覺與觸感同時提升！

台灣醫師講求的細膩操作與思維，也是普遍被認為與海外醫美體驗最大的不同之處。強調溝通、理解與量身打造，才能真正做到求美者最希望的自然狀態。「自然度有了，精神感同步提升，匿齡效果也會跟著出來，這就是一個雙贏的局面！」

▲Radiesse再生針穩定度高，不易變形移位。

醫美不是團購 理性評估才能變美不踩雷

曾文俊醫師眼中，台灣醫師對於審美、解剖結構與材質熟悉度上，有著明顯優勢。「我們在溝通上會更完整，也更了解台灣人的輪廓與特色，能更精準地評估問題與給出建議。」同時他也提到，「所有的治療都應該以安全、自然、精緻為訴求，而不是一味追求立即改變。」

由於診間不時也會出現首次踏入醫美療程的求美者，曾文俊醫師也會建議客人，若對醫師審美或醫美材質有疑慮，不妨先採用「分次療程」，先針對最在意部位進行初步治療，待建立信任後再進一步做全面的調整。

「所有醫療選擇都應該回歸理性評估，不只是看表面價格，更要考慮背後的專業、安全與信賴度。」最後，曾文俊醫師呼籲民眾，在選擇針劑注射等侵入性療程時，應以嚴謹態度看待醫療品質與後續保障，「愛你所選，選你所愛」謹慎衡量風險與代價，才不會讓美的追求，變成日後的遺憾。

曾文俊醫師簡歷

台灣微整形美容醫學會會員

台灣形體美容整合醫學會會員

中華民國醫用雷射光電學會員

台灣亞太美容醫學會會員

3D聚左旋乳酸原廠認證醫師

美國愛力根BOTOX肉毒桿菌素原廠認證醫師

Restylane瑞絲朗玻尿酸原廠認證醫師