高雄觀光魅力橫掃韓國市場　韓客來訪人數飆升44.52%

▲高雄市政府觀光局長高閔琳率業者前往首爾及釜山舉辦高雄國際觀光推介會，成功推升韓國旅客來高雄住宿人次。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府觀光局積極深耕韓國市場，成效斐然。去年9月，觀光局長高閔琳率領高雄業者前往首爾及釜山，舉辦高雄國際觀光推介會，並積極拜會韓國重量級旅行社、航空公司、及韓國觀光公社。此舉成功推升韓國旅客來高雄住宿人次，成長率高達 44.52%，成為高雄成長最快的國際客源國，成果卓越！

隨著韓國市場對「台灣感性」的高度關注，為持續推升韓國旅客來訪動能，觀光局長高閔琳於6月18日至20日前往韓國木浦市，出席「第38屆TVA/KATA臺韓觀光交流會議」。她在會中向韓國旅行業協會（KATA）、韓國文化體育觀光部、韓國觀光公社及各大旅行社、航空代表推廣高雄觀光亮點，以強化台韓觀光交流並進行長期的城市行銷布局。

高閔琳指出，「台灣感性」在韓國社群媒體上掀起熱烈討論，吸引了大量韓國旅客、MV製作團隊和電視節目來台取景，台灣已然成為韓國民眾心中的「療癒聖地」。根據交通部及高雄市政府觀光局的統計，去年來台韓國旅客突破百萬人次，其中來高雄住宿的外國遊客中，韓國旅客成長幅度最高，達44.52%，已超過16萬人次，顯示出強勁的成長動能。她強調，高雄近期再次榮獲觀光滿意度全國冠軍、觀光人次全國第一，是台灣最具代表性、最受歡迎的旅遊目的地。觀光局希望藉由本次臺韓觀光交流會議，透過精美的簡報和影片，向韓國各大觀光業者、航空公司及媒體充分展現高雄多元的觀光魅力。

高閔琳表示，高雄擁有豐富的山海河港觀光資源與便利的交通條件，而高雄嶄新的城市形象以及愛河灣等多元景點，更是 MZ世代自由行、親子家庭、教育旅行、運動賽事、演唱會追星 的首選。她期待本次會議能進一步深化臺韓雙方合作，吸引更多韓國旅客選擇高雄作為來台旅遊的首選目的地。

為提供韓國旅客更便捷的交通選擇，觀光局積極鼓勵航空及旅行業者開闢來高雄的新航線。目前，高雄國際機場每週直飛韓國的航班已達 44班，涵蓋仁川、金浦、釜山、濟州等主要航點。今年更傳來捷報：德威航空復飛「高雄—金浦」航線，與台灣虎航新開「高雄—濟州」直飛航線，這將進一步擴大韓國旅客來高雄的交通選擇及便利性。高雄直飛韓國的平均飛行時間約2.5至3小時，對於韓國旅客的自由行和團體旅遊都提供了極大的便利性與吸引力。

高閔琳局長強調，高雄絕對符合韓國旅客喜愛的航程方便、短天數、CP值性價比超高的旅遊特性，可吸引更多韓國旅客來高雄觀光。駐韓國台北代表部大使梁光中也表示，鼓勵韓國旅客多加利用直飛台灣中南部的航班，感受南台灣的熱情與魅力。

觀光局說明，「台韓觀光交流會議」作為兩國觀光界的年度盛事，由台灣觀光協會（TVA）與韓國旅行業協會（KATA）每年輪流主辦，是維繫雙方情誼、交流觀光議題的重要平台。今年，兩國近200名觀光業界意見領袖與政府單位代表齊聚一堂，以「台韓觀光新時代：提升全球旅遊競爭力」為主題，共同商討台韓未來觀光發展願景，期待能實現台韓互訪達300萬人次的目標。

會議尾聲也宣布，下一屆台韓觀光交流會議將於2026年在台灣屏東縣舉辦。高雄作為南台灣的國際門戶，將第一線代表台灣歡迎接待來自韓國的貴賓，未來更將進一步串聯屏東、台南等南部縣市以及澎湖、馬祖等離島觀光資源，擴大高雄與南台灣在韓國觀光市場中的合作潛力與城市能見度。

觀光局表示，今年持續與韓國觀光公社、京畿觀光公社、濟州觀光公社交流並探討合作方向，積極推動雙邊觀光互動與城市品牌行銷。隨著高雄國際城市能見度越來越高，韓國觀光公社去年12月及今年5月皆選擇在高雄流行音樂中心辦理「下酒祭」及「韓國文化觀光大展」，透過韓國獨立音樂與道地美食，深化高雄與韓國民眾的文化連結，此舉也傳達了韓國觀光公社對高雄國際觀光市場的前瞻性與重視。

觀光局還說，高雄結合港灣、音樂、美食與文化，已成為韓國年輕族群旅遊的新興熱門城市。BLACKPINK、TWICE、Super Junior、以及韓劇《苦盡柑來》男主角朴寶劍等韓流巨星，皆選擇高雄舉辦海外演唱會與粉絲見面會。這股 演唱會經濟 不僅帶動了住宿、交通與消費成長，也顯著提升了高雄的城市國際能見度。未來，觀光局將整合資源，擴大韓國旅客來訪規模，致力將高雄打造成韓國旅客心中最熟悉又最有趣的台灣城市。