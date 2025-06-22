　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄觀光魅力橫掃韓國市場　韓客來訪人數飆升44.52%

▲▼高雄市政府觀光局積極深耕韓國市場，去年9月，觀光局長高閔琳率領高雄業者前往首爾及釜山，舉辦高雄國際觀光推介會，成功推升韓國旅客來高雄住宿人次，成長率高達 44.52%。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市政府觀光局長高閔琳率業者前往首爾及釜山舉辦高雄國際觀光推介會，成功推升韓國旅客來高雄住宿人次。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府觀光局積極深耕韓國市場，成效斐然。去年9月，觀光局長高閔琳率領高雄業者前往首爾及釜山，舉辦高雄國際觀光推介會，並積極拜會韓國重量級旅行社、航空公司、及韓國觀光公社。此舉成功推升韓國旅客來高雄住宿人次，成長率高達 44.52%，成為高雄成長最快的國際客源國，成果卓越！

隨著韓國市場對「台灣感性」的高度關注，為持續推升韓國旅客來訪動能，觀光局長高閔琳於6月18日至20日前往韓國木浦市，出席「第38屆TVA/KATA臺韓觀光交流會議」。她在會中向韓國旅行業協會（KATA）、韓國文化體育觀光部、韓國觀光公社及各大旅行社、航空代表推廣高雄觀光亮點，以強化台韓觀光交流並進行長期的城市行銷布局。

▲▼高雄市政府觀光局積極深耕韓國市場，去年9月，觀光局長高閔琳率領高雄業者前往首爾及釜山，舉辦高雄國際觀光推介會，成功推升韓國旅客來高雄住宿人次，成長率高達 44.52%。（圖／記者吳世龍翻攝）

高閔琳指出，「台灣感性」在韓國社群媒體上掀起熱烈討論，吸引了大量韓國旅客、MV製作團隊和電視節目來台取景，台灣已然成為韓國民眾心中的「療癒聖地」。根據交通部及高雄市政府觀光局的統計，去年來台韓國旅客突破百萬人次，其中來高雄住宿的外國遊客中，韓國旅客成長幅度最高，達44.52%，已超過16萬人次，顯示出強勁的成長動能。她強調，高雄近期再次榮獲觀光滿意度全國冠軍、觀光人次全國第一，是台灣最具代表性、最受歡迎的旅遊目的地。觀光局希望藉由本次臺韓觀光交流會議，透過精美的簡報和影片，向韓國各大觀光業者、航空公司及媒體充分展現高雄多元的觀光魅力。

高閔琳表示，高雄擁有豐富的山海河港觀光資源與便利的交通條件，而高雄嶄新的城市形象以及愛河灣等多元景點，更是 MZ世代自由行、親子家庭、教育旅行、運動賽事、演唱會追星 的首選。她期待本次會議能進一步深化臺韓雙方合作，吸引更多韓國旅客選擇高雄作為來台旅遊的首選目的地。

▲▼高雄市政府觀光局積極深耕韓國市場，去年9月，觀光局長高閔琳率領高雄業者前往首爾及釜山，舉辦高雄國際觀光推介會，成功推升韓國旅客來高雄住宿人次，成長率高達 44.52%。（圖／記者吳世龍翻攝）

為提供韓國旅客更便捷的交通選擇，觀光局積極鼓勵航空及旅行業者開闢來高雄的新航線。目前，高雄國際機場每週直飛韓國的航班已達 44班，涵蓋仁川、金浦、釜山、濟州等主要航點。今年更傳來捷報：德威航空復飛「高雄—金浦」航線，與台灣虎航新開「高雄—濟州」直飛航線，這將進一步擴大韓國旅客來高雄的交通選擇及便利性。高雄直飛韓國的平均飛行時間約2.5至3小時，對於韓國旅客的自由行和團體旅遊都提供了極大的便利性與吸引力。

高閔琳局長強調，高雄絕對符合韓國旅客喜愛的航程方便、短天數、CP值性價比超高的旅遊特性，可吸引更多韓國旅客來高雄觀光。駐韓國台北代表部大使梁光中也表示，鼓勵韓國旅客多加利用直飛台灣中南部的航班，感受南台灣的熱情與魅力。

觀光局說明，「台韓觀光交流會議」作為兩國觀光界的年度盛事，由台灣觀光協會（TVA）與韓國旅行業協會（KATA）每年輪流主辦，是維繫雙方情誼、交流觀光議題的重要平台。今年，兩國近200名觀光業界意見領袖與政府單位代表齊聚一堂，以「台韓觀光新時代：提升全球旅遊競爭力」為主題，共同商討台韓未來觀光發展願景，期待能實現台韓互訪達300萬人次的目標。

▲▼高雄市政府觀光局積極深耕韓國市場，去年9月，觀光局長高閔琳率領高雄業者前往首爾及釜山，舉辦高雄國際觀光推介會，成功推升韓國旅客來高雄住宿人次，成長率高達 44.52%。（圖／記者吳世龍翻攝）

會議尾聲也宣布，下一屆台韓觀光交流會議將於2026年在台灣屏東縣舉辦。高雄作為南台灣的國際門戶，將第一線代表台灣歡迎接待來自韓國的貴賓，未來更將進一步串聯屏東、台南等南部縣市以及澎湖、馬祖等離島觀光資源，擴大高雄與南台灣在韓國觀光市場中的合作潛力與城市能見度。

觀光局表示，今年持續與韓國觀光公社、京畿觀光公社、濟州觀光公社交流並探討合作方向，積極推動雙邊觀光互動與城市品牌行銷。隨著高雄國際城市能見度越來越高，韓國觀光公社去年12月及今年5月皆選擇在高雄流行音樂中心辦理「下酒祭」及「韓國文化觀光大展」，透過韓國獨立音樂與道地美食，深化高雄與韓國民眾的文化連結，此舉也傳達了韓國觀光公社對高雄國際觀光市場的前瞻性與重視。

觀光局還說，高雄結合港灣、音樂、美食與文化，已成為韓國年輕族群旅遊的新興熱門城市。BLACKPINK、TWICE、Super Junior、以及韓劇《苦盡柑來》男主角朴寶劍等韓流巨星，皆選擇高雄舉辦海外演唱會與粉絲見面會。這股 演唱會經濟 不僅帶動了住宿、交通與消費成長，也顯著提升了高雄的城市國際能見度。未來，觀光局將整合資源，擴大韓國旅客來訪規模，致力將高雄打造成韓國旅客心中最熟悉又最有趣的台灣城市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 3321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／熱帶低壓！估24小時內成颱風聖帕　最新路徑曝
快訊／伊朗致函聯合國　要求召開安理會緊急會議
快訊／國家警報響　大雷雨炸6縣市
板橋25年餐廳歇業　在地驚：也太突然
川普空襲伊朗核設施！打擊地、全球反應一次看
77歲吊車運將輾斃19歲女騎士！　家屬哀傷抵二殯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／台南安南區鐵皮工廠大火！　3人受困陽台陸續救出　

台南做工行善團烈日下修屋不停歇　翻轉三戶弱勢家庭重拾希望

台南34歲男子疑墜樓受傷　臉部撕裂傷送醫治療

高雄觀光魅力橫掃韓國市場　韓客來訪人數飆升44.52%

黃偉哲贈150顆台南鳳梨到美唄市　北海道學生笑開懷大讚好吃

2025泳渡澎湖灣　李光鑫、郭家齊5千公尺封王稱后

大地藝術節啟動！音樂會首夜4千人奔現場狂歡　2場門票熱賣中

無暴安全城市！花蓮3社區通過紫絲帶初級預防認證

175線沿線嚴格路檢！　白河警暑期強化交通整治取締37件違規

暑假攀樹觀星挖化石　三大博物館聯手打造「上天入地」親子營隊

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【超狂禮物】李珠珢粉絲大手筆驚喜！直接送農夫Labubu寵上天

【北市嚴重車禍】吊車右轉輾亡騎士　2機車肉身攔停也挨撞

【詐騙集團傻眼回應】她假裝出車禍　對方秒問：那先給我卡號？

ELVA is back！ 蕭亞軒復出「大秀鉛筆腿」

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

快訊／台南安南區鐵皮工廠大火！　3人受困陽台陸續救出　

台南做工行善團烈日下修屋不停歇　翻轉三戶弱勢家庭重拾希望

台南34歲男子疑墜樓受傷　臉部撕裂傷送醫治療

高雄觀光魅力橫掃韓國市場　韓客來訪人數飆升44.52%

黃偉哲贈150顆台南鳳梨到美唄市　北海道學生笑開懷大讚好吃

2025泳渡澎湖灣　李光鑫、郭家齊5千公尺封王稱后

大地藝術節啟動！音樂會首夜4千人奔現場狂歡　2場門票熱賣中

無暴安全城市！花蓮3社區通過紫絲帶初級預防認證

175線沿線嚴格路檢！　白河警暑期強化交通整治取締37件違規

暑假攀樹觀星挖化石　三大博物館聯手打造「上天入地」親子營隊

快訊／台南安南區鐵皮工廠大火！　3人受困陽台陸續救出　

青年就業難　中國興起「全職乖孫」新職業

很多男生做錯！醫示警：洗GG用「這類清潔劑」小心發炎

隧道內連續遭2機車逆向撞上！新中橫易肇事路段曝　警加強取締

快訊／又有熱帶低壓！估24小時內成颱聖帕　最新路徑曝

男乘客狂遞名片　前空姐曝「經濟艙直接丟掉」：年薪400萬↑再給

頑皮橘貓咬爛「整包衛生棉」　奶音賣萌奴才捨不得罵

亞洲最大無肉市集登場！2千人台中健走　響應「無肉生活革命」

大谷翔平明登板「右肩瘀青變深紫色」　湖人送他一籃嬰兒用品

遊覽車明年起強制裝駕駛識別系統　公路局補助每車最多2千元

劉品言閃婚懷孕！李李仁：晨翔好自為之　宋芸樺「隔了96分鐘才知道爸爸是誰」

地方熱門新聞

快訊／嘉義故宮南院附近跳電　台電急修

基隆消防推親子防災體驗營　6／23開放線上搶名額

熱氣球×無人機首度結合！台南夏至夜空上演超人力霸王光影秀

日韓商社來台南！黃偉哲接待力推台南農產

小北百貨推亮黃防災包聯手日台專家打造實用避難包

南投鹿谷遊覽車被大樹砸中3乘客送醫

從家庭主婦到美髮職人　新住民用職訓找回自信

桃園客家七大館舍　暑期《夏日玩客島》啟動

日本禿頭鯊群現蹤碧潭堰　新店溪水質躍升

桃園青年暑期活動　首度導入「角色冒險」

丹巒之森-林業永續循環利用基地啟用

桃園校園巡演生命園丁計畫　前進大園國際高中

175線沿線嚴格路檢！白河警暑期強化交通整治取締37件違規

張麗善宣佈成立不同意罷免大聯盟

更多熱門

相關新聞

中油道歉了！深夜奇景「聖火杯」原因曝

中油道歉了！深夜奇景「聖火杯」原因曝

高雄小港、大寮地區的居民在昨（22）日凌晨再度經歷一場惡夢，中油大林廠的燃燒塔驚現「聖火杯」奇觀，火光直沖天際，不僅讓小港居民驚呼「還以為聖誕節提早到」，大寮民眾也飽受惡臭侵襲，痛批「整個臭到不行」！這已是該廠短短五天內第二次引發民怨，中油大林廠現在發出聲明致歉。

高雄又見「聖火杯」！中油大林廠頻出包飄惡臭

高雄又見「聖火杯」！中油大林廠頻出包飄惡臭

喬債衝茶行砍殺！高雄惡煞倒車撞鐵門影片曝

喬債衝茶行砍殺！高雄惡煞倒車撞鐵門影片曝

LLB亞太賽中華隊力退菲律賓奪季軍

LLB亞太賽中華隊力退菲律賓奪季軍

楊双子：創作是為了「解放女性」

楊双子：創作是為了「解放女性」

關鍵字：

觀光局韓國高雄台灣感性療癒聖地

讀者迴響

熱門新聞

「如果川普打伊朗就切雞雞」台​投資專家糗了

出國返台注意！行李藏2物秒罰500萬

許瑋甯挺孕肚暖喊：Happy birthday My son

伊朗外長：保留一切選項捍衛主權

ANKER行動電源召回7型號：立即停用

長輩跟團人生首出國　卻變機場一日遊

嘉義最新「台版迪士尼城堡」亮點先看

可能有雙颱！　最新預測曝

汪小菲、Mandy現身萬豪酒店婚禮

即／川普：美軍成功空襲「伊朗3核設施」

新衣別直接穿！醫揭恐怖內幕　業者認證

豆輪不是豆製品！菜販揭原料「熱量爆表」

買3.7萬筆電竟是展示機！順發3C道歉再挨轟

63歲馬景濤直播突昏倒「後腦重擊地面」！事發畫面曝

輾斃19歲女騎士！77歲駕駛：早上頭暈

更多

最夯影音

更多

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面