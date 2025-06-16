午休做完回公司沒人發現！美國音波「高訂拉提」光澤診所分齡的專屬規劃　成20～50＋職場女神的秘密武器

▲光澤診所有專業的醫師團隊為您打造專屬的「高訂拉提」。（圖／光澤診所提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

過去提到音波拉提，多半會與「抗老」、「逆齡」劃上等號，然而隨著醫學技術進步與審美觀轉變，音波療程早已不再只是熟齡女性的專屬選項。現在講究的是「高訂拉提」概念，強調客製化、精緻化，針對不同年齡與需求設計出最適合的方案。「現在很多20幾歲的年輕人，也會特別諮詢音波療程，目的不是為了抗老，而是想讓臉型更立體，或是改善輪廓線條。」臨床經驗豐富、擅長分齡診斷與輪廓拉提規劃的光澤診所王瑩軒醫師指出，音波拉提的最大價值不是「凍齡」，而是「因人制宜」，尤其以「美國音波Ultherapy」來說，更能透過獨家的「即時顯影」技術與「分層施打」原理，為不同年齡層設計出剛剛好的治療策略。

打破「音波＝老化對策」迷思

25歲與45歲的拉提規劃，關鍵在於「結構支撐」與「分層對應」

王瑩軒醫師以近期遇到的個案分析，「25歲左右的年紀，是不少年輕人進入職場的關鍵階段，有些人可能因為天生嬰兒肥，希望幫自己塑造出大人感或俐落幹練的印象；有些人的工作需要經常上鏡，希望輪廓更清晰，就算忙到沒上妝也能維持好氣色，這些需求都可以透過美國音波來做出精準且細微的調整。」也就是說，美國音波除了改善鬆弛，也能在不動刀、不填充的前提下，幫助年輕族群完成「微雕式輪廓強化」，不必透過小臉針或抽脂就能達到修飾臉型的效果。

相對於年輕族群的外型需求，45歲左右的客群則偏向「支撐性拉提」。王瑩軒醫師解釋，隨著年齡增長，人們要面對的是膠原蛋白流失、脂肪墊位移與骨架改變，臉部整體結構也會產生不同程度的鬆弛與凹陷。「這個階段的客人選擇美國音波，不只是為了拉提臉部線條，更重要的是讓澎潤感從底部撐起來，讓支撐度回到更好的狀態。」

▲「即時顯影」功能讓塑形與拉提的效果更到位！

除了仰賴美國音波的科技助攻，塑形與拉提效果想要做得更到位，同樣也很講求專業醫師審慎的「分層設計」。王瑩軒醫師表示，美國音波可施打到的深度包括表淺層、真皮層與SMAS筋膜層，「像是4.5mm的探頭可以深入筋膜層，3.0mm則作用在真皮層，我們會根據每位客人的年齡與部位老化的程度去調整深度，這是我們與美國音波非常有自信能做得精準的地方！」

除此之外，美國音波最大特色之一就是獨家具備「即時顯影」功能，醫師在施打過程中可即時觀察皮膚結構，包含筋膜、脂肪、骨架深度等。「有了顯影功能，我們可以明確知道音波落在哪一層，能量是不是確實作用到對的位置。」這樣的技術不僅提升了治療安全性，不浪費每一發能量的同時，也能讓求美者講究的自然感更加明顯。

母女都適合的非侵入性療程

透過「分齡診斷」、「肌膚條件」、「生活狀態」量身打造專屬方案

過去面對「什麼時候開始做醫美」的問題，不少人會認為像電音波這類拉提的療程，等到40幾歲再來考慮也不遲，但王瑩軒醫師指出，年齡只是參考，實際決策應該回到「肌膚條件」與「生活狀態」本身。「有些人才30歲，但壓力大、作息差，看起來反而比40歲的人老。也有一些50歲的女性保養得很好，治療只需要輕度拉提就夠了。」

因此，在光澤診所的規劃中，「分齡診斷」只是治療架構的第一步，真正的施打策略，必須由醫師透過現場診斷、膚質分析、探頭掃描等多項指標進行客製規劃。王瑩軒醫師表示，「我們甚至會問客人的工作性質，是不是需要常開會、長時間坐電腦前，或者有壓力型老化明顯等問題，這些生活形態的不同，都會影響我們為客人量身打造的治療規劃。」

「印象最深刻的是，某次一對母女一起來打美國音波，但我們幫她們規劃的內容完全不同。」王瑩軒醫師提到，女兒約30歲，皮膚狀況良好，主要目的是加強下巴線條與輪廓緊實，因此施打範圍集中在中下臉，使用能量較低、發數也相對精簡。

母親年紀約為60歲，臉部整體出現骨架萎縮、脂肪流失與明顯鬆弛，治療策略需涵蓋臉部範圍較多，包括眉毛及其他嚴重鬆弛等位置都建議透過美國音波來加強拉提。「媽媽的療程除了使用不同深度的探頭，我們也建議她搭配填補療程，因為單靠美國音波很難完全撐起全臉結構，但我們每一位光澤診所醫師都具有『藝術面雕』的治療概念，因此我們很看重依照客人的預算與需求，打造專屬的整合式療程，這樣才能為求美者帶來預期甚至是更好的結果。」

▲原廠認證的機器操作最安心。

美國音波聲量竄高

醫師提醒，選擇經驗豐富與原廠認證並重的診所更安心

王瑩軒醫師也強調，美國音波施作的真正難度不在於機器操作，而是發數與能量的「精準配置」。「很多人會問醫師『我要打幾條才夠』？我常跟客人說，同樣是400條，但能量配置錯了就是白打，有時甚至還會導致反效果，讓面容看起來更憔悴。」她笑說，自己有點「強迫症」，因此非常享受美國音波可以精準計算每一發能量、每一個點位的控制感，「我會依照客人的臉型、膚況、鬆弛位置去做調整，控制在最剛好的範圍裡，對我來說這是很有挑戰，也很有成就感的治療模式！」

隨著美國音波在網路上的聲量愈來愈高，非原廠授權或仿冒儀器也開始盛行，站在安全考量上，選擇療程時應要特別注意原廠授權與醫師經驗。「原廠機台除了治療安全、能量穩定外，也會有定期維護與校正，這些細節都是確保效果與安全的關鍵。」以光澤診所為例，全台目前12間分院使用的皆為原廠授權的美國音波設備，並由受過專業訓練的醫師執行施打，從評估、療程到回診也皆由同一位醫師負責，對於求美者來說，也更好追蹤每一次治療的變化與回饋。

▲施打美國音波優選有「原廠認證診所」的光澤診所。

一個「中午的空檔」就是最剛好的療癒時光

媽媽不必等孩子大，職場人也能即刻重啟狀態！

在王瑩軒醫師的觀察中，除了年輕與熟齡族群，「產後媽媽」與「高壓職場女性」是近年接受美國音波比例快速成長的族群。許多媽媽因生產前後體重變化，導致臉部脂肪流失與皮膚鬆弛，常等到孩子上學後，才終於「撥出時間照顧自己」。而職場女性則常因長期壓力、熬夜、飲食不規律，導致氣色不佳或輪廓線模糊。「她們的目標不是看起來年輕10歲，而是希望有精神、有自信。」

王瑩軒醫師體貼表示，其實「愛自己」不需要等孩子長大，也不必特地排開整天行程，現在只要利用短短的午休時間，就能完成美國音波療程。「美國音波屬於非侵入式技術，療程時間約 20～40 分鐘，術後幾乎無紅腫、無修復期，甚至連妝都不必補，就能直接回到日常生活。對於忙碌卻仍渴望維持狀態的女性而言，是現在相當實用、高效而且溫柔的療程選擇，甚至職場女性也可以同步搭配點滴或美白針迅速恢復好氣色。」

每一個年齡的妳或你，都值得剛剛好的對待

從輪廓修飾、支撐拉提到結構重建，美國音波的可貴之處在於，讓不同階段的肌膚回到專屬於自己最好的狀態。最後，王瑩軒醫師也提醒，若有婚禮、出國、拍攝等重要活動安排，建議至少提早1～2個月規劃療程，給予肌膚充足的反應與修復時間。「音波不是做完隔天就重返20歲，它的效果會在1～3個月內慢慢浮現，精緻度會一天一天有感累積！」

王瑩軒醫師 相關簡歷

高雄醫學大學醫學系

台灣形體美容外科醫學會會員

台灣亞太美容醫學會會員

美國愛力根BOTOX肉毒桿菌素原廠認證醫師

Restylane瑞絲朗玻尿酸原廠認證醫師

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