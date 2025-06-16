　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

午休做完回公司沒人發現！美國音波「高訂拉提」光澤診所分齡的專屬規劃　成20～50＋職場女神的秘密武器

▲▼ 音波,電波,美國音波,光澤診所,分齡,即時顯影,專屬規劃,醫美。（圖／光澤診所提供）

▲光澤診所有專業的醫師團隊為您打造專屬的「高訂拉提」。（圖／光澤診所提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

過去提到音波拉提，多半會與「抗老」、「逆齡」劃上等號，然而隨著醫學技術進步與審美觀轉變，音波療程早已不再只是熟齡女性的專屬選項。現在講究的是「高訂拉提」概念，強調客製化、精緻化，針對不同年齡與需求設計出最適合的方案。「現在很多20幾歲的年輕人，也會特別諮詢音波療程，目的不是為了抗老，而是想讓臉型更立體，或是改善輪廓線條。」臨床經驗豐富、擅長分齡診斷與輪廓拉提規劃的光澤診所王瑩軒醫師指出，音波拉提的最大價值不是「凍齡」，而是「因人制宜」，尤其以「美國音波Ultherapy」來說，更能透過獨家的「即時顯影」技術與「分層施打」原理，為不同年齡層設計出剛剛好的治療策略。

打破「音波＝老化對策」迷思
25歲與45歲的拉提規劃，關鍵在於「結構支撐」與「分層對應」
王瑩軒醫師以近期遇到的個案分析，「25歲左右的年紀，是不少年輕人進入職場的關鍵階段，有些人可能因為天生嬰兒肥，希望幫自己塑造出大人感或俐落幹練的印象；有些人的工作需要經常上鏡，希望輪廓更清晰，就算忙到沒上妝也能維持好氣色，這些需求都可以透過美國音波來做出精準且細微的調整。」也就是說，美國音波除了改善鬆弛，也能在不動刀、不填充的前提下，幫助年輕族群完成「微雕式輪廓強化」，不必透過小臉針或抽脂就能達到修飾臉型的效果。

相對於年輕族群的外型需求，45歲左右的客群則偏向「支撐性拉提」。王瑩軒醫師解釋，隨著年齡增長，人們要面對的是膠原蛋白流失、脂肪墊位移與骨架改變，臉部整體結構也會產生不同程度的鬆弛與凹陷。「這個階段的客人選擇美國音波，不只是為了拉提臉部線條，更重要的是讓澎潤感從底部撐起來，讓支撐度回到更好的狀態。」

▲▼ 音波,電波,美國音波,光澤診所,分齡,即時顯影,專屬規劃,醫美。（圖／光澤診所提供）

▲「即時顯影」功能讓塑形與拉提的效果更到位！

除了仰賴美國音波的科技助攻，塑形與拉提效果想要做得更到位，同樣也很講求專業醫師審慎的「分層設計」。王瑩軒醫師表示，美國音波可施打到的深度包括表淺層、真皮層與SMAS筋膜層，「像是4.5mm的探頭可以深入筋膜層，3.0mm則作用在真皮層，我們會根據每位客人的年齡與部位老化的程度去調整深度，這是我們與美國音波非常有自信能做得精準的地方！」

除此之外，美國音波最大特色之一就是獨家具備「即時顯影」功能，醫師在施打過程中可即時觀察皮膚結構，包含筋膜、脂肪、骨架深度等。「有了顯影功能，我們可以明確知道音波落在哪一層，能量是不是確實作用到對的位置。」這樣的技術不僅提升了治療安全性，不浪費每一發能量的同時，也能讓求美者講究的自然感更加明顯。

母女都適合的非侵入性療程
透過「分齡診斷」、「肌膚條件」、「生活狀態」量身打造專屬方案
過去面對「什麼時候開始做醫美」的問題，不少人會認為像電音波這類拉提的療程，等到40幾歲再來考慮也不遲，但王瑩軒醫師指出，年齡只是參考，實際決策應該回到「肌膚條件」與「生活狀態」本身。「有些人才30歲，但壓力大、作息差，看起來反而比40歲的人老。也有一些50歲的女性保養得很好，治療只需要輕度拉提就夠了。」

因此，在光澤診所的規劃中，「分齡診斷」只是治療架構的第一步，真正的施打策略，必須由醫師透過現場診斷、膚質分析、探頭掃描等多項指標進行客製規劃。王瑩軒醫師表示，「我們甚至會問客人的工作性質，是不是需要常開會、長時間坐電腦前，或者有壓力型老化明顯等問題，這些生活形態的不同，都會影響我們為客人量身打造的治療規劃。」

「印象最深刻的是，某次一對母女一起來打美國音波，但我們幫她們規劃的內容完全不同。」王瑩軒醫師提到，女兒約30歲，皮膚狀況良好，主要目的是加強下巴線條與輪廓緊實，因此施打範圍集中在中下臉，使用能量較低、發數也相對精簡。

母親年紀約為60歲，臉部整體出現骨架萎縮、脂肪流失與明顯鬆弛，治療策略需涵蓋臉部範圍較多，包括眉毛及其他嚴重鬆弛等位置都建議透過美國音波來加強拉提。「媽媽的療程除了使用不同深度的探頭，我們也建議她搭配填補療程，因為單靠美國音波很難完全撐起全臉結構，但我們每一位光澤診所醫師都具有『藝術面雕』的治療概念，因此我們很看重依照客人的預算與需求，打造專屬的整合式療程，這樣才能為求美者帶來預期甚至是更好的結果。」

▲▼ 音波,電波,美國音波,光澤診所,分齡,即時顯影,專屬規劃,醫美。（圖／光澤診所提供）

▲原廠認證的機器操作最安心。

美國音波聲量竄高
醫師提醒，選擇經驗豐富與原廠認證並重的診所更安心
王瑩軒醫師也強調，美國音波施作的真正難度不在於機器操作，而是發數與能量的「精準配置」。「很多人會問醫師『我要打幾條才夠』？我常跟客人說，同樣是400條，但能量配置錯了就是白打，有時甚至還會導致反效果，讓面容看起來更憔悴。」她笑說，自己有點「強迫症」，因此非常享受美國音波可以精準計算每一發能量、每一個點位的控制感，「我會依照客人的臉型、膚況、鬆弛位置去做調整，控制在最剛好的範圍裡，對我來說這是很有挑戰，也很有成就感的治療模式！」

隨著美國音波在網路上的聲量愈來愈高，非原廠授權或仿冒儀器也開始盛行，站在安全考量上，選擇療程時應要特別注意原廠授權與醫師經驗。「原廠機台除了治療安全、能量穩定外，也會有定期維護與校正，這些細節都是確保效果與安全的關鍵。」以光澤診所為例，全台目前12間分院使用的皆為原廠授權的美國音波設備，並由受過專業訓練的醫師執行施打，從評估、療程到回診也皆由同一位醫師負責，對於求美者來說，也更好追蹤每一次治療的變化與回饋。

▲▼ 音波,電波,美國音波,光澤診所,分齡,即時顯影,專屬規劃,醫美。（圖／光澤診所提供）

▲施打美國音波優選有「原廠認證診所」的光澤診所。

一個「中午的空檔」就是最剛好的療癒時光
媽媽不必等孩子大，職場人也能即刻重啟狀態！
在王瑩軒醫師的觀察中，除了年輕與熟齡族群，「產後媽媽」與「高壓職場女性」是近年接受美國音波比例快速成長的族群。許多媽媽因生產前後體重變化，導致臉部脂肪流失與皮膚鬆弛，常等到孩子上學後，才終於「撥出時間照顧自己」。而職場女性則常因長期壓力、熬夜、飲食不規律，導致氣色不佳或輪廓線模糊。「她們的目標不是看起來年輕10歲，而是希望有精神、有自信。」

王瑩軒醫師體貼表示，其實「愛自己」不需要等孩子長大，也不必特地排開整天行程，現在只要利用短短的午休時間，就能完成美國音波療程。「美國音波屬於非侵入式技術，療程時間約 20～40 分鐘，術後幾乎無紅腫、無修復期，甚至連妝都不必補，就能直接回到日常生活。對於忙碌卻仍渴望維持狀態的女性而言，是現在相當實用、高效而且溫柔的療程選擇，甚至職場女性也可以同步搭配點滴或美白針迅速恢復好氣色。」

每一個年齡的妳或你，都值得剛剛好的對待
從輪廓修飾、支撐拉提到結構重建，美國音波的可貴之處在於，讓不同階段的肌膚回到專屬於自己最好的狀態。最後，王瑩軒醫師也提醒，若有婚禮、出國、拍攝等重要活動安排，建議至少提早1～2個月規劃療程，給予肌膚充足的反應與修復時間。「音波不是做完隔天就重返20歲，它的效果會在1～3個月內慢慢浮現，精緻度會一天一天有感累積！」

▲▼ 音波,電波,美國音波,光澤診所,分齡,即時顯影,專屬規劃,醫美。（圖／光澤診所提供）

王瑩軒醫師 相關簡歷
高雄醫學大學醫學系
台灣形體美容外科醫學會會員
台灣亞太美容醫學會會員
美國愛力根BOTOX肉毒桿菌素原廠認證醫師
Restylane瑞絲朗玻尿酸原廠認證醫師
微晶瓷注射原廠認證醫師
微晶瓷專業認證課程合格醫師
3D聚左旋乳酸原廠認證醫師

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 4942 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／美短賣不掉　板橋5貓遭「鐵鎚碎腦」慘死
快訊／台中21歲黑戶爸找到了！沒報戶口原因曝
以軍跨2300km攻擊伊朗機場！加油機起火　最遠打擊行動曝光
麥當勞「手機點餐」全面上線　免費吃雞塊
以色列「國防科技重鎮」被炸了！　空防陷窘境
董座被騙50億！四海幫幫主也上當　1.5億沒了
大谷翔平明先發投手！　睽違663天重返投手丘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

美麗不必複製貼上！光澤診所美國音波「量身打造高訂精準能量」回到最好狀態的自己

臉部肌膚又鬆又垂！光澤診所「美國音波」客製化精準治療　高訂拉提不盲打

母親節掀起「音波高訂潮」　光澤診所醫師：美國音波高指名度，精準拉提讓媽媽美得更安心

午休做完回公司沒人發現！美國音波「高訂拉提」光澤診所分齡的專屬規劃　成20～50＋職場女神的秘密武器

麥當勞APP「手機點餐」全面上線　專屬優惠一次看

1元吃香草烤雞腿！速食店本周快閃優惠　大薯買1送1

超商周一咖啡優惠！全家美式7杯200元　7-11寄杯16杯666

「9大速食店」最新優惠整理包　炸雞買6送6、比薩買1送3

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

【又被問是哪國人】館長秒尬笑！回車上暴怒全說了

【橘貓大爺上身】直接躺車頂霸位！店員笑著整隻打包

【剛違規就GG】台南休旅車駕駛不禮讓行人！巡邏警秒追上攔停開罰

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

【沒有特權】館長搭大陸高鐵狂讚舒適！下秒突被請離尷尬讓座

午休做完回公司沒人發現！美國音波「高訂拉提」光澤診所分齡的專屬規劃　成20～50＋職場女神的秘密武器

麥當勞APP「手機點餐」全面上線　專屬優惠一次看

1元吃香草烤雞腿！速食店本周快閃優惠　大薯買1送1

超商周一咖啡優惠！全家美式7杯200元　7-11寄杯16杯666

「9大速食店」最新優惠整理包　炸雞買6送6、比薩買1送3

前法務部長廖正豪遺孀遭詐　跟著「假阮慕驊」買虛幣被騙百萬

桃園警大執法逮酒駕！車內擺一瓶高粱　再查獲2乘客是非法移工

才剛高中畢業！花蓮男「無照騎車」自撞電桿　重傷搶救不治

00706L、00673R跌破7元觸及交易管控　7/2起展開反分割避免淨值過低

黃仁勳最愛「杏仁可頌」隱身敦化北路巷弄！沒預訂可吃不到

馬英九會王滬寧喊「兩岸分久必合」　黃暐瀚：絕非台灣主流民意

啦啦隊風格變了？她嘆「不是應該青春嗎」　網戰翻曝1關鍵：是必然

藝人納豆愛店「宇澤小舖」宣布歇業　6/21最後營業日

「2025米酒盃全國圍棋公開賽」　屏東地檢宣導反詐騙

李連杰合體「御用兒子」謝苗！重現30年前神作一幕…互動勾回憶殺

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

消費熱門新聞

超商周一咖啡優惠！全家、7-11寄杯下殺

麥當勞APP手機點餐專屬優惠一次看

超商咖啡買1送1、麵包銅板價

霜淇淋、咖啡「買1送1」

超商「周一咖啡優惠」　7-11買1送1、全家10元多1杯

全聯備貨增！蔬菜生鮮、水餃泡麵優惠

2大速食店本周快閃優惠出爐

9大速食店最新優惠整理包

啦啦隊女神君白應援宵夜最愛金色三麥旗下品牌SPORTS NATION　享受美食有「神隊友」讓她驚呼太厲害

全家獨賣隱藏版美食「金豐盛雞Q丸」！健身人偷藏、媽媽悄買、上班 族冰箱常駐

黑松100週年限定！酷澎618限量送「懷舊柑仔店」

美國音波成20～50＋職場女神的秘密武器

好市多傳台南展開第2店　「占地2.3公頃」最快2028開幕

7-11獨賣「麥香奶茶雪糕」　家樂福公布冰品回購榜

更多熱門

相關新聞

金泰希登台！45歲神仙狀態免修圖

金泰希登台！45歲神仙狀態免修圖

「第一美女」金泰希睽違13年再次來到台灣，昨（11日）中午抵達桃園機場，休閒裝扮掩蓋不住好氣質，6月12日出席君綺電波代言活動，一襲水藍色魚尾禮服平口設計展現直角肩，簡直是女神降臨...

回春名醫害患者昏迷！北市送醫師懲戒

回春名醫害患者昏迷！北市送醫師懲戒

海是生活節開放報名　分齡3大主題名額有限

海是生活節開放報名　分齡3大主題名額有限

「第一美女」金泰希12日訪台！

「第一美女」金泰希12日訪台！

王正坤曼谷發聲：韌帶與筋膜是醫美未來關鍵

王正坤曼谷發聲：韌帶與筋膜是醫美未來關鍵

關鍵字：

音波電波美國音波光澤診所分齡即時顯影專屬規劃醫美

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

快訊／今變天「雨最大」地區曝　8級強風來了

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

館長下機遭嗆丟東西！火大宣布下一步

29歲人妻護理師轉戰AV界

賣家「出貨1通知」　大票人爆反感：取貨秒退

北市男童緊黏小二學妹逛校園　老師起疑竟問出性侵內幕

陳水扁PO側臥憔悴病床照　連續血便胃鏡切除8顆瘜肉

26歲女模拍片慘死！銀行員手段兇殘曝

快訊／大雷雨來了！　2縣市大雨特報

海陸2特勤中士海游救5學生！1學生下落不明

拖吊車出勤救援　反吃破萬罰單

側躺玩手機「會變醜」！長期恐讓人失明

男生睡的枕頭、床單一直發黃？醫曝3成因

王思佳代言2月「害廠商300萬泡湯」！產品賣不到10萬

更多

最夯影音

更多

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面