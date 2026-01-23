勇消詹能傑殉職　學者籲：別讓自己落入險境

記者黃翊婷／綜合報導

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區21日深夜發生火災，造成2人死亡，其中1人是41歲的仁愛消防分隊小隊長詹能傑，他為了救出受困民眾，3度進入火場，並將氧氣面罩摘下來給受困者使用，最終不幸殉職。嘉南藥理大學公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏沉重呼籲，雖然消防人員救人心切，但千萬不要忽視自身安全，火場風險很高，一不小心可能就會發生悲劇。

▲詹能傑為了救援受困民眾，最終不幸殉職。（圖／記者郭世賢翻攝）

回顧案件經過，台北生活家社區21日深夜發生火災，由於現場屋內堆滿大量雜物，導致救援困難，34歲羅姓女子遭雜物壓住受困，詹能傑3度進入火場救援，並將自己的氧氣面罩摘下來給羅女使用，不料隨後濃煙加劇，2人均失去意識，等到其他消防同仁尋獲時，2人都已經失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治。

▼▲現場屋內堆滿雜物。（圖／記者郭世賢攝）

消息傳開之後，引發社會各界關注。由於一般救難原則為「先自救才能救人」，也有部分消防基層人員質疑，現場搜救指揮調度是否有瑕疵。

根據《聯合新聞網》報導，嘉南藥理大學公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏表示，救人很重要，但火場風險很高，消防人員救人心切，也千萬不要忽視自身安全，讓自己落入險境，一不小心就可能發生悲劇。

而關於勇消救人殉職一事，行政院長卓榮泰22日表示，很遺憾發生這樣的事情，後續已請內政部劉部長以及消防署同仁迅速了解整個事件狀況，希望能從整個救援過程中，了解所有消防義交弟兄姊妹，為國人生命財產安全所做的努力。