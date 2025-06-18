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告別網紅模板！再生針「打造立體自然支撐」光澤診所找回於你的專屬高級感

▲▼醫美,撞臉,韓國,再生針,Radiesse,膠原蛋白,玻尿酸,微整。（圖／光澤診所提供） 

▲文佳瑛為再生針亞太區代言人。（圖／光澤診所提供，下同） 

記者萬玟伶／綜合報導

「咦，你長得好像那個明星／網紅！」這句看似稱讚的話語，現正悄悄成為「你不夠有特色」的委婉說法了嗎？近年隨著醫美普及，五官精緻化成為趨勢，然隨著審美觀念的改變，過去一味追求台日港明星的眼睛、鼻子、下巴等現象已不復存在，現代人在追求美麗的同時，該如何維持自己辨識度，效果自然有特色變成了近幾年大家追求的目標。

來自光澤診所的曾文俊醫師指出，當微整施打不再以個人特色為主，而是過度仿效特定範本，就容易導致所謂的「撞臉」情況。他認為，微整應該強調個人化評估與結構美學，才能讓外貌呈現出自然與和諧的氣質。堅持「藝術面雕」的美學概念，曾文俊醫師在臨床中使用「Radiesse再生針」為核心，配合結構式診斷與不同層次對症下藥，分層治療、分層抗衰，協助每一位求美者改善老化問題，有效客製化建立的個人專屬高級感。

Radiesse再生針是目前國際間最熱門的再生美學療程之一，且已被多篇國際期刊證實為安全的再生型膠原蛋白增生劑，骨架支撐、輪廓塑形、皮膚新生三效合一，皆可透過醫師不同施打層次或稀釋比例調整而達成。相較於市面上的其他品牌，再生針可以提供緊緻拉提的效果，不用擔心過度生長或饅化。

▲Radiesse再生針是目前國際間最熱門的再生美學療程之一。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒） 

美麗不該被複製貼上，醫師揭「微整撞臉」主因
曾文俊醫師指出，過往許多客人常會拿著明星或網紅的照片，指定要擁有相同的鼻型、嘴唇或輪廓，但這麼做往往忽略了個人的骨架條件與老化狀況。他直率地說「你把這些名人的鼻子、水準、輪廓拼貼到自己臉上，就會發現，協調感其實很容易失衡。」

面對立場堅持的客人，他也會直接透過模擬影像讓客人對照，「大約99%的客人看到模擬圖後就會說，好怪喔，竟然跟我想像的不一樣！」堅持不進行模板化微整的曾文俊醫師強調，醫師的美感與療程設計應該要從每位客人的個人條件出發，包括骨架結構、軟組織條件、脂肪厚度、皮膚狀態與個人氣質，以藝術的眼光為他們綜合評估，量身打造專屬細節與輪廓，而非追求大家都一樣的「網紅模板」。

重建不等於填補！再生針強化結構支撐，打造自然持久的輪廓線
在醫美材料的選擇上，曾文俊醫師偏好以「Radiesse再生針」為核心技術。他指出，再生針不同於傳統玻尿酸只是一味地填充，它可以淺層施打製造膠原新生，亦可於深層骨架建立臉部支撐力，重新打好臉部地基！

「傳統玻尿酸是填補體積最立竿見影的材料，但再生針同時提供填充和支撐兩種不同功效。」他表示，再生針內含70% CMC凝膠，剛施打後可提供快速且基本的體積支撐，後續3～6個月的時間裡，還能再依賴再生針中30% CaHA微晶球新生真皮層健康，包含了第一型與第三型膠原蛋白。再生針讓填補部位既有結構支撐，還能有相當柔順自然的輪廓塑造效果。

「一型膠原蛋白負責硬支撐，三型則提供皮膚彈性，以再生針來說兩者兼備！」曾文俊醫師補充。

填錯層等於白做，專業醫師幫你避開「愈補愈怪」的陷阱
對於年齡導致的臉部變化，曾文俊醫師也強調「分層處理」的重要性。他指出，臉部老化並非單一問題，而是同時涉及骨架萎縮、脂肪下垂、韌帶鬆弛與皮膚鬆弛等多重結構變化。「如果只是一直用玻尿酸填補表層鬆弛，但沒有好好評估整體的結構支撐變化，就很有可能導致五官比例失衡，造成『愈補愈怪』的視覺效果。」

他建議進行微整時，應從骨架與輪廓的支撐面著手，再依照不同層次選擇對應材質與施打深度，再生針可透過不同混合比例同時達到深層支撐與淺層新生，想進行輪廓調整時(如下巴與下顎線)就可直接用再生針施打，若中臉想進行膠原新生療程時可使用稀釋後的再生針進行平鋪，精準地為不同部位找到最合適的治療模式，這就是「藝術面雕」概念的具體展現！

「不同年齡層有不同的老化狀況，因此我們該對症下藥，分層治療分層抗衰。」他解釋。專業的醫美醫師除了必須經過美感訓練，還必須深入學習解剖知識、人體構造與各階段的老化特徵，療程中的視角與種種考量，正是他們與求美者最不一樣的地方。「如果客人擔心填充以後，會離自己真正的樣貌愈來愈遠，我們也會建議客人攜帶年輕時期的照片做治療參考。」讓醫師從照片評估「初老階段」與輪廓變化，從而還原自然比例。

▲▼醫美,撞臉,韓國,再生針,Radiesse,膠原蛋白,玻尿酸,微整。（圖／光澤診所提供）

▲醫師建議，臉部微調，應從骨架與輪廓的支撐面著手。

醫師破解保養迷思，吃膠原蛋白不如好好攝取蛋白質！
隨著醫美觀念普及，市面上關於「吃膠原蛋白有助於延長效果」的說法也屢見不鮮，對此，曾文俊醫師解說，「吃進去的膠原蛋白經過胃酸分解成為胺基酸在全身均勻分配，也因此進入臉部作用的比例微少。」不如從日常飲食中攝取足夠的原型蛋白質，如肉類、雞蛋、豆製品等，才是生成膠原蛋白的真正來源。

此外，他也提醒民眾，針劑填充應講求「比例」、「層次」與「自然感」。若只一味地對局部施打玻尿酸或膠原蛋白增生劑，忽略骨架支撐與整體結構，反而容易出現腫脹、僵硬或團塊感。「正確的施打應該是分層、稀釋、混搭材質，讓填充物自然融合、支撐回彈，這樣才會有協調的輪廓與年輕感。」他強調，醫美的關鍵不在於做多少，而是做得「剛剛好」。唯有選擇經驗豐富、具備藝術面雕美學能力的醫師，並建立正確的審美與期待，才能真正達成自然、自信、持久的理想狀態。

專屬設計取代模板套路，對的醫美應該要幫你「找回自己」
面對醫美需求日益普及，曾文俊醫師提醒，追求美的過程應以「自然、比例、結構」為核心，而非迷信單一樣貌的審美標準。「讓醫師與客人都能回歸個人條件，進行專業評估與分層設計，才能讓外觀保有個性與高級感，避免落入『撞臉』的尷尬場景。」

「每個人的臉都是獨一無二的，醫美不該是模板化的產品線，而應該是專屬於個人的設計。」曾文俊醫師認為，專業的醫學美容幫助的是讓每一張臉保有自己的故事與辨識度，而不只是貼上別人的模樣，因為真正高級的美感，就是專屬於求美者的自然和諧。

▲▼醫美,撞臉,韓國,再生針,Radiesse,膠原蛋白,玻尿酸,微整。（圖／光澤診所提供）

曾文俊醫師簡歷
台灣微整形美容醫學會會員
台灣形體美容整合醫學會會員
中華民國醫用雷射光電學會員
台灣亞太美容醫學會會員
3D聚左旋乳酸原廠認證醫師
美國愛力根BOTOX肉毒桿菌素原廠認證醫師
Restylane瑞絲朗玻尿酸原廠認證醫師

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