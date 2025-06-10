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美麗不必複製貼上！光澤診所美國音波「量身打造高訂精準能量」回到最好狀態的自己

▲▼美國音波,光澤診所,網紅臉,精準擊發,即時顯影,逆齡,減齡,微整。（圖／光澤診所提供）

▲透過專業醫師諮詢，為你量身打造高訂臉。（圖／光澤診所提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

在濾鏡文化與社群風潮的強烈影響下，許多人的審美觀正悄悄發生變化。過往一窩蜂追求高挺鼻、尖下巴、大眼睛的「模板臉」，如今正面臨審美疲乏的挑戰。難道所謂的「美麗」，只能長成同一個樣子？愈來愈多民眾開始意識到，「狀態最好的自己」才擁有最無可取代的魅力！

不再追求模板臉，新世代審美走向「高訂自然減齡」
在這樣的審美轉變之中，「非侵入式療程」也在此時成為醫美市場的新主力。以「美國音波Ultherapy」為代表的拉提技術，因無需開刀、幾乎無修復期、強調自然輪廓與精準治療等特性，吸引大批尋求自信回歸的求美者關注。

在全台設有12間分院的「光澤診所」，擁有專業醫師團隊長期專注於精緻醫美與客製化面雕療程，致力於協助不同年齡層精準找回肌膚彈性與自然輪廓。擁有十多年醫美臨床經驗、擅長以拉提技術為客人找回專屬輪廓線的陳詩珮醫師觀察指出，「現在很多客人諮詢時都會特別強調，希望看起來變得有精神、有朝氣，但不要讓人一眼看出有做過什麼。」

「尤其這兩年變化很明顯！」陳詩珮醫師表示，許多患者來到診間的期待，不再是想年輕10歲或是擁有明星臉，而是希望呈現「精神好、有氣色、輪廓緊緻卻不刻意」的自己。潮流方面，偽素顏、裸妝風潮不褪流行，想要自信跟上這股潮流，除了擁有自然透亮的好膚質，整體輪廓更不能出現下垂與疲憊感。

找回「最好狀態的自己」才是關鍵
美國音波Ultherapy一躍成爲年度焦點療程
除了審美觀改變，求美者對療程本身的期待也同步轉變。陳詩珮醫師指出，過去侵入式整形動輒數週恢復期，如今多數人更傾向選擇無須開刀、效果自然的方式改善外觀。「目前詢問度非常高的美國音波，就是非侵入式療程的代表，比起過去動刀拉皮，更符合現代人快節奏又講求自然的微整需求。」

陳詩珮醫師解釋，美國音波拉提技術採用高強度聚焦式超音波，能精準作用於皮膚底層的SMAS筋膜層，這是傳統拉皮手術才會觸及的深層結構。「但美國音波不需要透過開刀，就能將熱能直達皮膚深層，透過針對不同深淺層與結構精準施打，有效改善緊緻度，達到自然拉提效果，因此術後不會有明顯腫脹或傷口，也不太影響生活，這點對於很多上班族或需要接觸到人的工作來說非常重要。」

▲▼美國音波,光澤診所,網紅臉,精準擊發,即時顯影,逆齡,減齡,微整。（圖／光澤診所提供）

▲詢問度非常高的美國音波很符合現代人講求自然的微整需求。

然而市面上的音波機器有來自不同國家的廠牌，光澤診所醫師團隊之所以推崇「美國音波」，原因不外乎是「即時顯影」這項獨家技術。陳詩珮醫師強調，這項技術能讓醫師在治療過程中同步觀察皮膚下方結構，包括脂肪層、筋膜層等，再根據每位患者的厚度與組織狀況，決定最佳施打深度與能量位置。

「這項技術改變了過去『盲打』的方式，也能避免過去可能造成的風險，讓醫師可以針對每一位患者的臉型、年齡、鬆弛程度來做客製化設定，確保每一發音波都能精準擊發，不使能量發散，因此和其他音波療程相比，美國音波也主打能大幅提升治療效果的穩定性與自然度。」這樣的療程也更適合追求細膩變化、不想被人看出「做過醫美」的族群。「對於希望達到自然減齡的求美者來說，美國音波療程正好符合這樣的需求與期待。」

不過度、不急就章
想達到自然減齡效果「醫師專業拿捏」是關鍵
「不過音波的治療發數不是愈多愈好，也不是愈密集愈見效。」針對許多民眾對療程頻率的迷思，陳詩珮醫師也提出專業建議。「專業的醫師會依據鬆弛程度、臉型結構與想改善的部位，調整發數與能量配置，這樣才能達到自然又有效的改善效果，也能避免治療過度或效果不足。」

面對希望保有自然感、但又擔心療程太強烈的患者，陳詩珮醫師也會提出階段性、分次療程的建議。「有時候會搭配電波與音波交替進行，或是針對需要改善的部位，如中下臉加強拉提，之後再視情況做些微填補或其他非侵入式療程，這樣的分段規劃更能避免一次做太多，導致變化過大或不像自己。」

音波療程前必知：不同肌膚狀態，建議這樣搭配更有效
然而，並非所有人都適合單靠音波療程改善外觀。對於皮膚極度鬆弛、脂肪過薄、臉頰明顯凹陷者，陳詩珮醫師往往會建議客人搭配其他療程，如針劑填充來輔助、改善結構問題。「臉頰過凹的客人，如果直接施打音波，有可能會讓輪廓更顯尖銳，反而失去自然平衡，這時我會建議的治療順序是先填充、再拉提，後續的緊緻與澎潤效果才會更好。」

此外，近期曾接受過侵入性手術、有明顯傷口或皮膚處於發炎狀態的客人，也應等待完全痊癒後再進行音波療程。對於追求「立即見效」的消費者，陳詩珮醫師也提醒，「音波是一種非侵入式刺激膠原蛋白的方式，需要時間慢慢生成效果，雖然剛做完會有緊實與拉提的感覺，但最高峰的狀態會在第1～3個月漸漸浮現，效果可維持1年左右，會因每個人的體質以及是否有熬夜、喝酒、抽菸等不良習慣而影響。」

和現下所有醫美技術的出發點一樣，美國音波是幫助人們走向理想狀態的工具之一，在挑選上，陳詩珮醫師也提醒所有求美者一定要優先選擇「原廠認證診所」。光澤診所強調，全台院所使用的機型不僅是合法原廠代理，同時也有工程師定期校正、檢修與升級，以更全面的技術維護與品管服務，確保每一位求美者在治療時的有效與安全性。

▲▼美國音波,光澤診所,網紅臉,精準擊發,即時顯影,逆齡,減齡,微整。（圖／光澤診所提供）

▲施打美國音波一定要優選有「原廠保證」的光澤診所。

溝通對話比施打療程更關鍵
醫師堅持耐心指引，為客人找到真正適合自己的「美」
在醫美療程規劃中，醫師的角色不只是執行技術，更是引導患者理解自身需求的溝通者。陳詩珮醫師分享，許多客人初次來診時，其實並不明確知道自己想要什麼，只是單純覺得「想變好看、變年輕」。然而醫師的任務，不單只是滿足客人追求理想的外在標準，更希望透過深入對話，協助釐清背後真正的期待。

陳詩珮醫師回憶，曾有一位年輕女性客人希望擁有像某位明星的下巴輪廓，但經過評估發現，該下巴比例其實不適合她本身偏圓潤的臉型。經過多次溝通，最終為她規劃了下顎線美國音波拉提搭配微量填補的方式，讓輪廓更立體、氣色提升，同時保有最重要的自然感。陳詩珮醫師笑言，「3個月後客人回診跟我們說，比起照片裡名人的模樣，現在的自己讓她感到更自在，也更有自信。」

美麗絕不是複製貼上
重拾自信從「看見自己的優點」開始
美的本質應該是要「回歸自己」，而非「成為他人」，當求美者能接納自身條件，並透過適合的方式進行加分與微調，才是真正建立自信的開始面對現代人的容貌焦慮，光澤診所醫師群不只是療程的執行者，也常扮演著心理教練的角色。

「美有很多定義，不應該只有一種模板。如果每個人都追求複製貼上的樣貌，就失去了辨識度與自我價值。」陳詩珮醫師體貼表示，「雖然社群媒體的壓力不會消失，但我們可以透過正向的審美教育與醫學美容的療程規劃，幫助大家看見自己的優點。」

當療程回歸初心、審美回歸本質，每個人都能自在展現專屬於自己的獨特魅力。選對療程，也選對院所的理念，讓改變不限於外在，而是自信與自在的延伸。

▲▼美國音波,光澤診所,網紅臉,精準擊發,即時顯影,逆齡,減齡,微整。（圖／光澤診所提供）

陳詩珮醫師 相關簡歷
台北馬偕醫院主治醫師
中華民國美容醫學醫學會 微整形、抗衰老治療認證醫師
中華民國美容醫學醫學會 雷射、脈衝光治療認證醫師
台灣亞太美容醫學會會員
微整形美容醫學會永久會員
台灣美容暨形體醫學學會會員
中華民國醫用雷射光電學會會員
美國愛力根BOTOX肉毒桿菌素原廠認證醫師
Restylane瑞絲朗玻尿酸原廠認證醫師
微晶瓷注射原廠認證醫師
微晶瓷專業認證課程合格醫師
3D聚左旋乳酸原廠認證醫師

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