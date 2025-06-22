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台灣人「搭飛機4行為」被讚爆！韓國空姐認證：最喜歡飛台灣線

▲▼機艙,飛機,搭飛機。（圖／CFP）

▲台灣乘客總是親切又有禮貌。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

台韓情侶「邦丫」和「智丫」共同經營YouTube頻道「KT story」，日前邀請三位韓國空服員，分享她們在機上與台灣乘客互動的經驗。其中最讓她們念念不忘、甚至感動到不行的，正是「台灣乘客」的貼心與有禮貌，3人異口同聲地表示「最喜歡飛的就是台灣航線」，工作起來很輕鬆、很舒服。

3位空服員談起職場心酸，坦言在某些國家有強烈的階級意識，有些乘客甚至會要求「幫忙脫鞋」，相較之下，台灣乘客就像「溫暖小太陽」，下飛機時總是有秩序地排隊，大部分乘客只想快速離開，但台灣人卻會主動看著她們微笑，揮揮手說再見，「看著我們眼睛打招呼，真的很感動，有被尊重的感覺」，飛行過程中跟空服員說話時也都會直視雙眼，且最後一定會說「謝謝。」

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通常飛機一落地時，乘客都會急著站起來，但台灣乘客會聽機上廣播，不會隨意起身走動，空服員大讚台灣人舉止很有修養，很有秩序也很安靜，不需要特別提醒。此外，有時飛機餐可以選擇A或B，若A發完了，台灣乘客都能接受吃B餐點，3人紛紛有感點頭，「吃不到想吃的餐點，很多乘客都會生氣」。

其中一名空服員提到，雖然聽不懂中文，但台灣人講話的語氣特別有親切感，聽起來很舒服，而且總會把「謝謝、不好意思」掛在嘴邊，非常有禮貌；有些乘客還會在下機時，悄悄送上小禮物或零食，讓她們印象深刻，「感受到人情味，總是有禮貌地打招呼，真的很感動」。

影片曝光，底下許多台灣網友留言，「台灣人說謝謝、不好意思的習慣真的是從小養成，已經跟呼吸一樣自然」、「外國朋友們稱讚台灣的這些優點，希望大家都能一直保持下去」、「想不到我們覺得很平常的事情，『請、謝謝、對不起』對空服人員來說感受這麼深」、「沒想到覺得很日常的事情，在別人眼中卻是如此美好」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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