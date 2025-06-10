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社會 社會焦點 保障人權

郭書瑤遭爆是惡鄰！不滿撕公告照片曝光　告社區主委洩個資

記者劉昌松／台北報導

藝人郭書瑤去年遭爆料是「超級惡鄰」，積欠管理費、撕走社區公告，雖然郭書瑤事後坦承因疏忽沒有處理好，「很抱歉造成鄰居與管委會的困擾」，但是郭不滿當時自己在社區內活動的影像被翻拍曝光，委託律師控告社區管委會主委涉嫌違反《個資法》，台北地檢署10日傳喚郭書瑤出庭說明提告原由。

▲▼郭書瑤到北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

▲郭書瑤不滿自己在社區內生活畫面曝光，控告管委會主委涉嫌洩漏個資。（圖／記者劉昌松攝）

《鏡週刊》2024年5月報導，有社區鄰居指控郭書瑤積欠4萬9千多元的管理費，網購包裹簽收後，推放在大廳公共空間成山，管委會限期清空並在電梯入口張貼公告，卻遭郭書瑤抽走，爆料一出，嚴重影響郭書瑤形象。

郭書瑤當時回應：「因為工作忙碌、常常飛海外工作，不在台灣，而疏忽沒有把日常生活事務處理好，但無暇不是理由，我已深自檢討，用最快速度處理完畢。」並表示：「日後一定會嚴以律己，也請家人協助定期繳納管理費，私人物品也會盡快處理好，真的很抱歉造成鄰居與管委會的困擾。」

不過郭書瑤似乎仍對爆料很感冒，尤其是當時媒體曝光的系列照片中，包括社區監視器拍到郭書瑤抽走電梯公告的翻拍照片，郭書瑤認為那是屬於個人私生活的領域，不應該被拿出來公審，因此控告社區主委涉嫌違反《個資法》。

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