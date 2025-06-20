李正皓遭辣椒水襲擊！21歲男到案辯：受人指使　逃逸畫面曝

記者邱中岳、潘鳳威／台北報導

政治評論員李正皓昨(19)日晚間結束錄影後，從三立電視台停車場開車離開時，與一名21歲吳姓男子發生行車糾紛，遭對方使用辣椒水攻擊。李正皓隨即前往派出所報案，懷疑對方預謀犯罪，設局引發糾紛。警方已今(20)日下午逮捕吳嫌到案，吳聲稱是受人指使，但警方正釐清他的背景與犯案動機。稍早，吳嫌犯案後逃逸畫面也曝光。

▲ 監視器拍到21歲吳男對李正皓犯案後逃逸的身影 。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，昨日晚間7時許，李正皓開車載女友馬郁雯，從三立電視台地下停車場開上1樓時，不料，吳男突然從車道口衝出來，但因為他車速很慢，所以在距離吳男1公尺處前就剎車，但對方依舊相當生氣，敲車窗要與李正皓理論，趁他搖下車窗時噴灑辣椒水攻擊，隨後轉身騎機車逃離現場。李正皓向警方報案提告傷害，並赴醫院驗傷。

警方調閱監視器發現，吳男頭戴白色安全帽，身著黑色上衣，從傍晚5點半起，就在三立停車場出口附近徘徊，還在李正皓準備開車上樓時，特意在出口站定位準備，明明當時出口的警示鈴已經響起，但吳男近10秒後仍無視警鈴向出口衝。案發後騎著普通重型機車快速逃離現場。目前警方已將他帶回警局釐清犯案動機。