韓國出版吸粉秘訣！不打折扣戰「專注1件事」　重視讀者大於作者

▲韓國出版業擅長「圈粉」，加上名人分享，帶動閱讀潮再起。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／首爾報導

韓國出版業近10年起死回生，「追星」、「圈粉」文化延伸發揮到書本，不少獨立出版和書店成為年輕人追蹤的對象，作家也像明星般被喜愛，只要新書及周邊推出，粉絲也熱情掏腰包支持。台灣出版業者觀察，其實韓國不只是靠社群操作吸粉，而是很清楚「讀者想要什麼」，全方位關心和照顧讀者需求，創造參與感。

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▲2025首爾國際書展，每日都有大批人龍等待排隊入場。（圖／記者林育綾攝）

●韓國書店增加，年輕人開始閱讀

「2025首爾國際書展」自6月18日至22日連續5天，在首爾江南區舉行，預售票15萬張銷售一空，每天一早都有大批人潮入場，特別的是，多達9成觀眾都是女性，尤其20至40歲佔據8成。很多年輕女性會站在主視覺打卡牆拍照，自信秀出熱騰騰剛入手的書。

▼2025首爾書展，知名出版社「創批」吸引大量年輕女性讀者。（圖／記者林育綾攝）

首爾書展的熱絡，也象徵韓國書市的復甦與蓬勃，尤其近年大型書店熄燈潮停止，而小型的獨立出版社、獨立書店也持續增加。就連前韓國總統文在寅退休之後，也開了一間充滿人文氣息的「平山書房」。

相較台灣出版業總是被視為「夕陽產業」，讓業者們好奇，韓國的圖書出版業如何成功轉型？又是如何吸引年輕人拿起書本閱讀。

▲前韓國總統文在寅退休後開設「平山書房」，也在首爾書展參展。（圖／記者林育綾攝）

●不打折扣戰，更有力氣做「重要的事」

台灣獨立出版聯盟理事長陳夏民提到，韓國8年來實施「圖書定價制」，業者不用花腦力在「折扣戰」無止境的計算，更能將心力放在內容製作與行銷，例如開發有體驗感、收藏價值的周邊，讓出版不只是閱讀，也成為生活風格的延伸。這對讀者來說也相對輕鬆，不用湊折扣，只要支持自己真心喜愛的作品。

▲韓國出版業實施圖書定價制，書展不靠「折扣戰」吸客。（圖／記者林育綾攝）

韓國也會透過網路社群來互動、創造參與感、養粉，還有韓星或名人在IG分享推薦，帶動閱讀熱潮。這也與韓國深厚的「追星文化」密切相關，讀者一旦被圈粉，看到喜愛的作家或出版社推出的新書、周邊，都樂於買單支持。

▲獨立出版起家的「UUPRESS」養粉有道。（圖／記者林育綾攝）

例如獨立出版起家的「UUPRESS」，本來是一人出版社，專攻經典哲學、學習各種事物的方法，像是《如何寫好一封信》、《好好休息的方法》、《好好說話的方法》、《筆記的微妙樂趣》等，還生產過自己的書架，吸引粉絲買來放他們的書，如今UUPRESS已成長為有5至6名員工的小型出版社。

●韓國出版社「清楚讀者要什麼」

新經典文化總編輯葉美瑤觀察，韓國出版社不只是擅長社群吸粉，也很清楚「自己的讀者需要什麼」，並知道怎麼照顧讀者。包括製作周邊也是同樣概念，都在全方位照料、滿足讀者的需求。

今年她到首爾書展交流，發現韓國出版業特別喜歡「讀起來心裡會感到舒服、療癒、產生勇氣的書」，因為首爾人口最密集又競爭激烈，普遍有早上起床沒動力、不想出門、各種人際關係的煩惱。

▲韓國近年有大量療癒系小說。（圖／記者林育綾攝）

韓國年輕人面對家族議題，來自上一代的牽絆與壓力，也比台灣更沉重，多部韓劇如《我的出走日記》、《未知的首爾》都能看到這些現象。長輩至今仍寄望年輕人「到首爾發展，飛黃騰達」，相較起來台灣青年開始返鄉、尋根。

因此台灣年輕讀者的需求，跟韓國不太一樣，特別是在「太陽花學運」過後，越來越多年輕人想重新認識自己的土地，也逐漸轉變身份認同，有關本土風貌、情懷、台灣味，如洪愛珠、楊双子的書，都受到台灣讀者喜愛。

▲▼2025首爾國際書展，許多攤位設計重視體驗，打開箱子即可看見「名人推薦私房書」。（圖／記者林育綾攝）

葉美瑤說，台灣的出版業過去多半比較重視作者，韓國則是「更重視讀者」，這一點她認為能多多借鏡學習，雖然創作不應該只顧著討好讀者，但台灣的出版編輯可以多去觀察、思考，與作者一起探索「我們讀者的需求」。

●把書賣到韓國，沒有想像容易⋯

這幾年韓國社群興起「台灣感性」潮流，文壇也吹起「台灣文學」風潮，像是陳思宏的《鬼地方》受到大批韓國年輕人喜愛，在社群分享「像是在讀自己的故事，原來不只有我待在鬼地方！」還有人說，讀起來雖沉重，又很有共鳴，產生了勇氣繼續往前走。

▲陳思宏的《鬼地方》受到韓國年輕人喜愛。（圖／記者林育綾攝）

儘管如此，要把書賣到韓國，依然沒有想像中容易。知名國際圖書版權經紀人譚光磊說，韓國現在對於「外來出版」需求變低，是因為已經養起很多作者，滿足國內讀者的需求。比起引進翻譯書，韓國業者仍然更傾向「把書賣到海外」，積極將文化輸出。

尤其韓劇、K-POP成功流行到各國，據說「俄國」就瘋狂引進各式各樣的韓國療癒系小說。但他觀察，療癒系小說逐漸飽和，陸續有更多元的作品在韓國市場發酵。

例如韓江《素食者》獲得諾貝爾獎後，帶動「女性書寫主題」受到更多關注，還有科幻、恐怖、散文書增加，因此台灣這類型的作品，也有機會進入韓國市場。

▲韓江《素食者》獲得諾貝爾獎後，帶動「女性書寫」相關創作興起。（圖／記者林育綾攝）

葉美瑤則認為，台灣業者到韓國，目標不用只放在推銷、賣書，更值得的是與韓國出版業者交流、學習，互相了解，這些收穫十分珍貴，「與其說訪韓目的是賣書，不如說我們也在觀察，台灣出版之於韓國，還能扮演什麼角色。」

慢工文化出版發行人黃珮珊也說，能否順利賣書，有時很看運氣，「有韓國業者跟我們簽了2套書，是因為出版社老闆對台灣特別感興趣」。到韓國跟出版業交流，她認為，不能只帶著「我要賣書」的心態，「當我們希望別人認識我們，我們應該先好好認識對方」。

▼慢工文化出版發行人黃珮珊（左1）認為，現階段到韓國跟出版業交流，經驗更珍貴。（圖／記者林育綾攝）

●台韓關係轉變⋯從互相仇視到互相欣賞

因為太渴望瞭解韓國出版業的做法，陳夏民開啟了《做書的人》企劃，找了精通韓文的陳雨汝、攝影廖建華，疫情結束後立刻組隊前往首爾，採訪多家獨立出版社，也走進他們的辦公室，探索經營心法，了解規模相似的獨立出版人，是如何面對困境，甚至怎麼面對人生低潮、平衡工作與生活。

▲獨立出版聯盟理事長陳夏民，在韓國舉辦台韓出版人交流會。（圖／廖建華攝／逗點文創結社提供）

他連續多年造訪韓國，更在2025首爾書展期間，首度舉辦台韓出版業雙方的交流會，意外成功。他發現因為製作《做書的人》，跟韓國出版人的關係變得更像朋友，也會因為跟他們交流意見，本來他在台灣卡關的問題，忽然有了新的啟發和想像。

甚至有韓國的獨立出版人，現在也會跟他討論請益，還希望到台灣辦類似的活動。這些轉變讓陳夏民十分期待，台灣與韓國出版圈的未來，還能有更多交集與火花。

▼台韓出版人交流會。（圖／廖建華攝／逗點文創結社提供）

譚光磊也分享，很久以前台韓曾經互看不順眼，現在漸漸變成「互相欣賞」，而兩國也發現，「我們很像，但也有不一樣的地方」，彼此都想更互相瞭解。有些書以為只有台灣讀者才懂，沒想到在韓國的接受度也很高。

●台灣沒有圖書定價制，還能做什麼？

回看台灣市場，陳夏民看好，「其實在台灣做小眾市場，也有機會比韓國還成功。」因為韓國主流勢力太龐大，小眾相對不容易突破，但台灣人本身對不同事物的接受度高，興趣多元，「我們不應該小看自己的消費市場。」

▲台灣小眾出版市場仍有很大發揮潛能。（圖／記者林育綾攝）

至於台灣目前沒有法規實施「圖書定價制」，陳夏民說，「賣書有很多自主選擇，我們自己可以決定要不要打折。」他認為，如果只是一心盼望外力來推動，也會喪失自主能動性，產生無力感，錯失很多現在能做的事。

今年初在台北國際書展，獨立出版聯盟參展的「讀字公民書區」就首度嘗試不打折，實驗結果發現，許多讀者看到喜歡的書就會買，整體業績更勝往年。

▲許多讀者喜歡台劇裡「懷舊巷弄」氛圍感，也紛紛在書展留言給台灣。（圖／記者林育綾攝）

另外他們觀察，「大眾娛樂文化」依然非常重要，是推動台流文化的重要力道。畢竟「安靜的書本」很難成為衝鋒陷陣的主角，卻是最好的百搭配件。就像我們對韓國有興趣，經常是因為韓劇和韓團；現在韓國人對台灣文化感興趣，很多也是因為台劇、台灣電影，例如《想見你》當初在韓國社群掀起高度討論熱潮，可以說是「台灣感性」的起點。