首爾書展從冷清到翻紅！預售票賣光還有「黃牛」　3大關鍵轉型

▲韓國「首爾國際書展」爆夯成為年輕人必逛展，從冷清到翻紅關鍵曝光。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／首爾報導

韓國最大規模「2025首爾國際書展」今（18日）起登場，15萬張預售票提前售完，開幕時大批人潮排隊入場，還夯到出現「黃牛票」。不過首爾書展過去並非如此受歡迎，甚至曾經「很冷清」，主要是這10年來努力轉型，加上韓國出版圈3大關鍵轉變，成為年輕人必逛展覽，也吸引許多年輕業者、讀者投入。

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▲韓國最大規模「2025首爾國際書展」，6月18日至22日將於首爾市區COEX 1 樓 Hall A舉行。（圖／記者林育綾攝）

●「首爾書展」從冷清到翻紅

「2025首爾國際書展」自6月18日至6月22日在首爾江南區「COEX展覽中心」舉行，15萬張預售門票在開展前就銷售一空，比去年12萬多了3萬張。主辦單位韓國出版協會表示，考量民眾的觀展體驗、安全問題，不再加賣門票。

不過現場因此出現少數黃牛票，門票在第一階段早鳥價是6千韓元（約新台幣140元），而黃牛票賣到1.3萬韓元（約新台幣300元），價差約1倍，但推測不是為了營利而販售，也僅出現在書展頭幾天。

▲▼韓國「2025首爾國際書展」近年吸引大批年輕讀者。（圖／記者林育綾攝）

然而「首爾國際書展」過去並非這麼受歡迎，也讓台灣業界好奇原因。韓國出版協會會長尹哲鎬透露，從1995年到現在舉辦30年來，主要在這10年轉型，變得越來越受歡迎。

他分析，10年前市場上沒有這麼多人喜歡閱讀，加上當時書展的書較不主流，他們觀察到，書展萎靡也象徵出版業出現危機，可能連帶影響其他文化產業。

在意識到這個危機後，韓國出版協會決心要挽救這個業界生態，開始由協會、由民間出力，從下而上，逐漸被地方政府看見，獲得支援，再到如今越來越多人關注，現在更成為韓國年輕人必訪的展覽。

▲韓國最大規模「2025首爾國際書展」門票15萬張售罄。（圖／記者林育綾攝）

▲韓國出版圈定價制，周邊也相當吸引粉絲。（圖／記者林育綾攝）

●韓國出版業「3大關鍵轉型」

台北書展基金會董事長郝明義也觀察，首爾書展其實早年很多直銷、推銷在現場兜售，也造成書展冷清，直到在近10年轉型成功，尤其這5至6年轉變很大，主要有3大關鍵造成翻紅。

第一是「圖書定價制度健全」，當出版業有清楚的指標，能計算出毛利，就吸引更多人願意下功夫去經營，也有更多人投入產業，包括傳統出版社也不再用打折吸引讀者，改用贈品及周邊，成功吸了不少粉絲。

▲韓國獨立出版業透過社群、各種方式行銷書籍。（圖／記者林育綾攝）

第二是「獨立書店、獨立出版業增加」，圖書品質也提升。郝明義說，這段期間韓國的大型連鎖書店「熄燈潮」停止了，甚至「獨立書店」也如雨後春筍般大幅增加，而「獨立出版業者」也越來越多。

韓國出版圈，逐漸有越來越多政府及民間配套措施，包括有政府補助的圖書業、行銷、設計課程，吸引不少年輕人去學習。

還有在熱鬧的弘大周邊，有設備齊全的共享辦公空間，提供剛創業的出版業者使用，租金相當低，吸引許多年輕人投入出版業，有許多都是「一人出版社」，空間還會媒合到書展行銷。

▲韓國最大規模「2025首爾國際書展」，6月18日至22日將於首爾市區COEX 1 樓 Hall A舉行。（圖／記者林育綾攝）

第三是「宣傳行銷管道改變」，這些年輕的獨立出版、獨立書店、作家，用各式各樣的創意來製作及銷售書籍，成功在業界嶄露頭角。包括利用社群媒體來宣傳作品，越來越多人開始閱讀，許多作家因此達到「韓星等級」，在書展會場辦活動時，吸引大批讀者簇擁。

郝明義表示，由於出版業變得入行成本低，比的是「腦袋肌肉」，而不是「資金肌肉」，這一點吸引大量年輕從業者加入，而年輕從業者，也會吸引年輕讀者，加上地方政府、民間合作，多管道活化了出版業。

▲▼韓國最大規模「2025首爾國際書展」吸引大批年輕讀者。（圖／記者林育綾攝）

●台灣首度獲邀「首爾書展」主題國

今年首爾書展更首度邀請台灣成為主題國，並以韓國網友近年熱愛的關鍵字「台灣感性」為主題策展。現場透過出版，呈現十足台灣味，包括國立台灣文學館以「自然書寫」、「原住民文學」及「台灣文學獎金典獎」主題策劃；其他還有多間台灣出版社參與，並有「彩虹區」陳列台灣同志、LGBT多元作品。

展區更打造一面「台灣感性照片牆」，精選100張由韓國人拍攝台灣美景、街景、各角落的照片。同時還有韓國網友票選最愛的「台灣零食」打卡牆，義美泡芙、蛋捲、乖乖、可樂果、浪味仙、台啤等都上榜。現場有不少韓國讀者也翻閱繪本、蓋紀念章、體驗拍貼機等，氣氛熱絡。

▲▼韓國「2025首爾國際書展」，台灣首度受邀成為主題國，並以韓國網友近年熱愛的關鍵字「台灣感性」為主題策劃。（圖／記者林育綾攝）