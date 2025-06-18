韓國人愛上「台灣感性」原因曝光！校園劇像童話、拖鞋出門很輕鬆

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首爾書展首度「台灣主題國」！韓國人愛上「台灣感性」原因曝光

▲▼韓國展開「2025首爾國際書展」，台灣首度受邀成為主題國，並以韓國網友近年熱愛的關鍵字「台灣感性」為主題策劃。（圖／記者林育綾攝）

▲「2025首爾國際書展」展開，台灣首度受邀成為主題國，以韓網友近年熱愛的關鍵字「台灣感性」為主題策劃。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／首爾報導

韓國最大規模「2025首爾國際書展」今（18日）起展開，台灣首度受邀成為主題國，並以韓國網友近年熱愛的關鍵字「台灣感性」為主題。韓國出版協會會長尹哲鎬表示，由於台韓曾經斷交，如今就像與老朋友重逢。總策展人郝明義也指出，韓國年輕人近年對台灣印象有很大的轉變，認為這裡「安全、人有禮貌、美食和風景有魅力」，加上氣氛自在，尤其很愛拍台灣的巷弄街景。

▲▼韓國展開「2025首爾國際書展」，台灣首度受邀成為主題國，並以韓國網友近年熱愛的關鍵字「台灣感性」為主題策劃。（圖／記者林育綾攝）

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▲▼「2025首爾國際書展」台灣館，彩虹區、台灣文學作品，吸引許多韓國讀者目光。（圖／記者林育綾攝）

▲▼韓國展開「2025首爾國際書展」，台灣首度受邀成為主題國，並以韓國網友近年熱愛的關鍵字「台灣感性」為主題策劃。（圖／記者林育綾攝）

「2025首爾國際書展」近年在亞洲極具影響力，而今年首次邀請台灣擔任主題國，在即日起至6月22日展開，象徵台韓文化交流邁入新里程碑。

台北書展基金會董事長郝明義，此次擔任台灣主題館總策展人，他透露在2021年後，「韓國首爾書展」就有意邀請台灣擔任主題國，不過礙於「太多敏感的事」，這件事可說是「步步小心」，一直到今年初才正式簽約，對外公開。

▲▼韓國展開「2025首爾國際書展」，台灣首度受邀成為主題國，並以韓國網友近年熱愛的關鍵字「台灣感性」為主題策劃。（圖／記者林育綾攝）

▲總策展人郝明義透露，台灣擔任主題國也「太多敏感的事」，促成這件事可說是「步步小心」。（圖／記者林育綾攝）

郝明義也提到，近幾年韓國人對台灣的觀感很不一樣，尤其韓國年輕人喜歡到台灣旅行，他們認為，台灣是一個很安全的國家，加上特有的人文、人情味、有禮貌，還有美食跟風景、整體自在的氛圍，都是很吸引韓國人的原因。看到台灣人可以穿拖鞋、不化妝上街，也讓韓國人感到很輕鬆。

▲▼韓國展開「2025首爾國際書展」，台灣首度受邀成為主題國，並以韓國網友近年熱愛的關鍵字「台灣感性」為主題策劃。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣近年作品，受到韓國讀者喜愛。（圖／記者林育綾攝）

▲▼韓國展開「2025首爾國際書展」，台灣首度受邀成為主題國，並以韓國網友近年熱愛的關鍵字「台灣感性」為主題策劃。（圖／記者林育綾攝）

此外韓國人很愛看台灣的校園題材的影視作品，郝明義說，當時覺得困惑，因為韓國的電影、影視娛樂非常強，後來問了很多人才知道，韓國的校園劇雖然收視高，但幾乎每部都有「暗黑女王」、有「校園霸凌」，因此台灣的校園電影如《那些年，我們一起追的女孩》，對他們來說是「現實中最接近童話」的作品。

▲▼韓國展開「2025首爾國際書展」，台灣首度受邀成為主題國，並以韓國網友近年熱愛的關鍵字「台灣感性」為主題策劃。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣館在韓國首爾書展的「台灣感性」展區，透過出版呈現十足台灣味。（圖／記者林育綾攝）

首爾書展主辦單位「韓國出版協會」會長尹哲鎬表示，台灣與韓國雖然曾因斷交，而中斷過互動，當時的感覺也像告別一位好朋友般沈痛。不過這幾年來，台灣與韓國在出版界其實一直有交流，且越來越熱絡。

除了韓國的書籍出版到台灣，而韓國讀者近年也很喜歡台灣作家的作品。尤其2021年台灣的「台北國際書展」，韓國受邀成為主題國，當時就評估，首爾書展也能邀請台灣，台韓的文化交流關係能更近一步；因此如今重新攜手，如同與老朋友再次重逢相見，意義非凡。

尹哲鎬認為，韓國與台灣的歷史背景，有很多相似之處，包括曾經多年被殖民，還有政治環境等。這次看到台灣主題館以「台灣感性」策展，預測應該會有很好的成績。

▲▼韓國展開「2025首爾國際書展」，台灣首度受邀成為主題國，並以韓國網友近年熱愛的關鍵字「台灣感性」為主題策劃。（圖／記者林育綾攝）

▲展區打造「台灣感性」照片牆，精選100張由韓國人拍攝台灣美景、各角落的照片。（圖／記者林育綾攝）

此次台灣館在韓國首爾書展的「台灣感性」展區，透過出版呈現十足台灣味，包括國立台灣文學館以「自然書寫」、「原住民文學」及「台灣文學獎金典獎」主題策劃；其他還有多間台灣出版社參與，並有「彩虹區」陳列台灣同志、LGBT多元作品。

展區更打造一面「台灣感性」照片牆，精選100張由韓國人拍攝台灣美景、街景、各角落的照片。同時還有韓國網友票選最愛的「台灣零食」打卡牆，義美泡芙、蛋捲、乖乖、可樂果、浪味仙、台啤等都上榜。現場有不少韓國讀者也翻閱繪本、蓋紀念章、體驗拍貼機等，氣氛熱絡。

▼還有韓國網友票選最愛的「台灣零食」打卡牆。（圖／記者林育綾攝）

▲▼韓國展開「2025首爾國際書展」，台灣首度受邀成為主題國，並以韓國網友近年熱愛的關鍵字「台灣感性」為主題策劃。（圖／記者林育綾攝）

活動期間，台灣多位知名作家也受邀前往舉行講座，包括在韓國受到矚目的人氣焦點吳明益、陳思宏、唐福睿，知名作家平路、陳雪、鄧九雲，以奇幻推理小說著名的薛西斯、瀟湘神，記者出身的阿潑、馬來西亞華人作家馬尼尼為、人氣作家吳曉樂、2024年美國國家圖書獎得主楊双子等。

▲▼韓國展開「2025首爾國際書展」，台灣首度受邀成為主題國，並以韓國網友近年熱愛的關鍵字「台灣感性」為主題策劃。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2025首爾國際書展」台灣首度受邀成為主題國，現場還有特製拍貼機，多位作家前往與韓國讀者互動。（圖／記者林育綾攝）

▲▼韓國展開「2025首爾國際書展」，台灣首度受邀成為主題國，並以韓國網友近年熱愛的關鍵字「台灣感性」為主題策劃。（圖／記者林育綾攝）

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