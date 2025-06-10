台灣首度以「主題國」登首爾書展　「文學國家隊」23位作家前往





▲台灣將以「主題國」之姿，在2025年首爾國際書展亮相。（圖／文策院提供）

記者林育綾／台北報導

「台灣感性」一詞在韓國社群崛起，如今台灣也即將以「主題國」之姿，在2025年首爾國際書展亮相，成為台韓文化交流里程碑。這是繼曼谷書展、法國安古蘭漫畫節後，第4度獲國際書展邀請擔任主題國，預計有23位創作者、20位版權人士隨團參展。

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▲首爾書展「台灣館」將由財團法人台北書展基金會新任董事長郝明義擔任策展顧問。（圖／文策院提供）

「台流」近年在韓國漸漸崛起，「台灣感性」一詞更成為了台灣文化氛圍的代名詞，在社群間流行起來。「2025年首爾國際書展」更首度邀請台灣擔任主題國，「台灣館」將由財團法人台北書展基金會新任董事長郝明義擔任策展顧問，以「台灣感性」為主題打造，在6月18日至6月22日舉行。

台灣館將以閱讀為核心，發展出文學、生活風格、圖像、土地與旅行、飲食與娛樂、歷史6個文化面向，劃分成「6大感性」主題展區，展現台灣的文化深度與多元性。目前支持23位已有韓文版書籍的台灣創作者、20位版權專業人士隨團參展，預計近300位台灣出版同業一同實體參展、共襄盛舉。

將展示來自超過85家出版社、550本精選書目，涵蓋文學、非文學、圖像、童書等類型，並結合已授權韓語版、品牌展示區，同時台灣館在書展期間舉辦超過60場活動，讓韓國讀者一同感受台灣的出版能量。

▲台灣將以「主題國」之姿，在2025年首爾國際書展亮相，以「台灣感性」為主題打造台灣館。（圖／文策院提供）

主視覺將延伸設計成帆布袋、珍奶彩虹徽章、台灣意象貼紙等多款限定禮品，吸引首爾書展主要的年輕女性族群。此外，文策院將與韓國最大網路書店YES24合作線上書展、台灣館現場銷售專區，提升台灣作家於韓國市場的聲量，帶動韓國出版社購入更多台書版權。

文化部部長李遠致詞談到「台灣感性」時表示，一個有高山被海洋圍繞著的小島，被一次又一次捲入世界的大歷史中，被殖民、被侵犯。但是島上的人卻練就了一種包容韌性，吸收外來者的文化，迅速和世界接軌，發展出自己獨一無二的文化底蘊，終於被世界看見，這就是台灣感性。

▲文化部長李遠表示，台灣練就了一種包容靱性，吸收外來者的文化，發展出自己的台灣感性。（圖／文策院提供）



李遠特別介紹這個周末會有兩部台灣的紀錄片同時上映，一部是《造山者》，記錄台灣的半導體如何從無到有的故事；一部是《看不見的國家》，是記錄台灣這些年在總統蔡英文的帶領下渡過許多危機。

李遠也分享，這次隨團到首爾書展的23位作家中，有13位文學作家、6位繪本作家、4位漫畫作家，更有趣的是，這23位作家中也有得過獎的導演、演員和樂團主唱，因此跨域也將成為未來台灣文學的特色之一。雖然看起來這只是一場以台灣為主題國的國際書展，但是動員了全台灣最堅強的團隊，相信這也會是「一場文學的造山運動」。

文策院董事長王時思則表示，期許藉由這次台灣首度擔任首爾書展主題國，能讓更多韓國讀者看見台灣的書寫與故事，感受出版及文化人所傳遞的台灣感性。這並不是一次性的活動合作，而是文化友好關係的建立，未來無論是出版、影視或遊戲上，文策院將持續推動與韓國內容產業長遠且多元的合作。

▼台灣將以「主題國」之姿，在2025年首爾國際書展亮相。（圖／文策院提供）