陳思宏首爾出櫃「我是Gay」粉絲歡呼！陳雪揭10年前拍早餐理由　

▲陳雪（左1）、陳思宏（左3）在2025首爾國際書展進行「逃家到返家：台灣的酷兒文學」公開分享。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／首爾報導

台灣在2019年通過同婚，韓國相較起來民風對同志話題仍顯保守，作家陳雪、陳思宏受邀參加「2025首爾國際書展」，今（19日）在會場進行公開講座，吸引大批讀者參加，現場還有粉絲在提問時悄悄用中文表示「我也是同志」。而陳雪也揭開10多年前決定拍早餐、分享生活的主因，當時因此有同志看到她們本人後，抱著她們哭。

陳思宏、陳雪今日在首爾國際書展進行「逃家到返家：台灣的酷兒文學」公開對談，陳思宏提到，自己其實從來沒正式公開出櫃，「但看了我作品，應該沒人不知道我是Gay。」不過他依然決定在首爾公開宣告，在現場喊「大家好，我是陳思宏，我是Gay！」說完後粉絲也群起歡呼拍手。

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陳雪也分享，對自己來說最困難的不是對外出櫃，而是對自己家人。她在2009年跟伴侶秘密結婚時，當時那不是一個合法的婚禮，卻驚動到上報紙。她的伴侶早餐人也沒對家人出櫃，但對方表哥在報紙看到後，輾轉告訴姑姑，姑姑又告訴早餐人的母親，並勸她母親要接受陳雪，沒想到早餐人的母親說「我早就知道了」。

後來她與早餐人在過年期間去拜訪母親，早餐人的母親平時也不是輕易會表達的人，那天竟對早餐人表示，自己不但早就知道，也一直都很愛她。還對她們倆人說，「我很高興你們有自己的家，我就像多了一個女兒。」說完後，早餐人跟媽媽都哭了。

早餐人的姑姑不但請她們吃飯，還包了紅包，抱著陳雪說「歡迎妳來到我們家。」讓她感觸，原以為會是很困難的事，沒想到家人的接受度比想像高。

▲陳雪、早餐人《人妻日記》當年鼓勵許多同志想像未來生活。（圖／印刻）



陳雪也說，她在10多年前決定開始拍早餐、分享生活，其實還有一個很大的原因。起初她只拍「早餐」，是因為自己很愛吃，但拍著拍著發現，其他異性戀分享生活時不只是拍早餐，還會拍到家裡的樣子、其他細節。

那時候她決定，拍早餐之外「我也想拍我們的貓，我們的家」並公開分享記錄生活。因為當時社會，情侶一起出門吃飯、公開牽手，對異性戀來說都是很普通的事，但對同志而言可能很困難，她透過發文分享來宣告，「同志跟一般人一樣，有一日三餐，想要幸福。」

剛一開始有人質疑，「為何不好好寫小說，要發早餐文？」，但逐漸有同志讀者私訊她，感謝她的分享讓她們也看見希望，當《人妻日記》出書後，有讀者在簽書會見到她跟早餐人，甚至會激動到哭，還有人抱著她們說「謝謝妳們讓我們看到，我們也可以幸福。」

陳雪認為自己在2019年以前，時常站出來討論平權，爭取同婚，這過程回想起來很艱辛，卻很值得。如今她想花更多時間在寫作，透過文學作品來討論跨性、同志生養小孩等議題，卸下那個必須「站出去」抗爭的身分，好好的創作。

她也發現，韓國確實有女性權力被壓抑的情況，但這幾天，很多女性讀者買了她的書來請她簽名，超出了她的預期，因此認為，「韓國的女性意識覺醒，可以期待。」

▲陳思宏、陳雪在「2025首爾國際書展」公開講座，吸引大批讀者參加。（圖／記者林育綾攝）

陳思宏則提到，自己的書《鬼地方》在韓國出版後，真的有韓國讀者拿著這本書，跑到彰化永靖，當地人會把做這事的人視為「瘋子」，但他因此感到驕傲。

他認為，「台北現在真的很彩虹，有多元的伴侶走在街上，但永靖還沒有，那個彩虹只在台北，沒有到永靖。」因此有讀者拿著他的《鬼地方》走在永靖的路上，成了另類「把彩虹搬到永靖」的風景。

陳思宏還提及近年觀察到一個令他憂心的現象，旅日作家李琴峰因為跨性別身分，近年受到很多網路攻擊。由於他曾因某計畫跟李相處過3個月，知道人品又有交情，也決定聲援她。

沒想到在陳思宏發文聲援李琴峰後，收到了上百封攻擊、謾罵的訊息，讓他承受不住壓力，決定在跟李告知這件事後，把貼文撤下。

但陳思宏觀察，人們雖然對同志友善了，「但過去對同志攻擊的力量，似乎轉向去攻擊跨性別」，尤其攻擊跨性別的族群還有一位精神導師「J.K.羅琳」，這個現象令他很憂心。