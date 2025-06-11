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高雄30天8次停電！陳其邁喊話台電聽到了　砸10億縮短復電時間

▲▼ 30天停8次電！陳其邁喊話台電聽到了　砸10億提升高雄供電韌性。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台電線路課同仁針對低壓管線不良，進行更換作業。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市近期30天發生8次停電事故，造成民怨不斷，高雄市長陳其邁要求台電提升電網韌性，對此台電高雄區處表示，停電造成民眾生活不便，台電深感歉意，除了加強提升巡視及地下電纜檢測等例行工作，也斥資10億元，投入饋線資訊監控設備全面建置，努力在停電事故發生後縮短復電時間，繼續提升高雄地區供電韌性。

針對近來高雄停電事故，陳其邁今日指出，供電除了說包括有充足的電力之外，更重要的是電網的韌性，尤其在周邊配輸送電部分，台電應該要再加強。

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陳其邁說，像是在旗津或是其他比較老舊社區配線的部分，相關配電電壓等相關設備必須加速同步進行，事實上這問題不管是市府或者是透過立委，都跟台電反映非常多次，希望在整個電網韌性配合都市更新跟產業發展加快腳步。

▲▼ 30天停8次電！陳其邁喊話台電聽到了　砸10億提升高雄供電韌性。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄30天停8次電！台電砸10億提升供電韌性。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 30天停8次電！陳其邁喊話台電聽到了　砸10億提升高雄供電韌性。（圖／記者賴文萱翻攝）

台電高雄區處表示，高雄地區自104年至113年，每年平均事故停電件數減少4.4%，114年1-5月與去年同期相比，件數幾乎相同，並沒有停電事故增加的情況。

為加速應對夏季用電高峰，接下來除了持續加強鳥巢巡視與樹木修剪外，今年度更安排每週至少兩次維護性改善工作，進行測溫異常改善、裸露處被覆化及不良設備汰換，並針對產業園區及商圈等重點區域，運用紅外線測溫及紫外線檢測儀器進行預防性檢測。

此外，為防範地下電纜提早劣化，計畫於今年添購一台價值約380萬元的VLF TD電纜檢測儀器，以提升檢測精確度及效率。

區處說明，高雄區處饋線總數達728條，為提高停電事故後的轉供復電速度，本處已於114年6月4日完成全面饋線自動化，布建2511具饋線資訊末端監控設備，總投資金額5.6億元。

▲▼ 30天停8次電！陳其邁喊話台電聽到了　砸10億提升高雄供電韌性。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台電高雄區處線路課同仁在電纜修復完成後，進行耐壓測試。（圖／記者賴文萱翻攝）

當配電系統發生事故時，可由傳統人工操作，改由調度中心進行遠端監控與自動化調度。為進一步提高饋線負載的區段化能力、縮短復電時程，本處預計於115年至120年間，再新增1912具監控設備，預計投資4.3億元，進一步強化配電系統的韌性與事故應變能力。

另外經盤點上月發生的停電事故，除5月9日屬超高壓發生的電壓驟降事故外，其餘均屬區域性停電事故包括：2起變壓器事故、4起地下電纜故障、1起接戶線燒損，以及6日旗津二次變電所比壓器故障停電事故，均屬設備故障，與能源配比無關，更非缺電問題所致。

且由於台電多數設備皆設置於戶外，加上高雄市區鄰近港區、地勢低窪，地下配電線路與設備長期處於潮濕及高溫環境，易加速劣化；再加上夏季用電負載攀升，才會導致設備故障率上升。

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