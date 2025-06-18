強化旅宿火場應變力！　南消七大隊實地踏勘老爺行旅

▲台南市消防局第七大隊前往「老爺行旅」實地踏勘，模擬火災應變與人員疏散動線。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著國內外旅客湧入台南，各大飯店集團積極進駐，旅宿防災能力也備受關注，為提升消防人員對複合型建築火災的應變效能，台南市消防局第七大隊18日前往南紡園區「老爺行旅」實地踏勘，進行逃生動線盤點、災情通報演練與應變機制檢測，強化火場搶救效能與飯店自衛消防編組的即戰力。

「老爺行旅」為地上10層、地下3層之飯店與百貨複合建築，現場踏勘重點包括掌握樓層空間配置、安全梯與消防設施分佈，依樓層特性預擬適切救援策略。消防人員同步模擬成立前線指揮站，與業者實施災情通報、無線電測試、搜救動線規劃、疏散引導等演練，深化雙方協同合作模式，確保災時能迅速掌握旅客人數與所在位置，提升整體應變效率。

第七大隊大隊長石家源指出，國際間頻傳旅館火災導致重大死傷，旅宿類建築因房客眾多、火載量大、管線複雜，防災須臾不可鬆懈。他強調，唯有熟稔逃生路線、落實自衛編組，方能有效保障人命財產安全。

消防局長李明峯表示，飯店火警後果嚴重，消防局將持續與旅宿業者合作辦理實地踏勘與聯合演練，推動防災管理制度化，打造更安全有感的觀光城市。