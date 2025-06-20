強化百貨防災力！　南消前進新光三越南山大樓模擬演練

▲消防局第六大隊進駐南山大樓與新光三越實地踏勘，強化突發災害應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新光三越台南新店即將開幕，面對人潮預期激增與建築結構複雜性，台南市消防局第六大隊於20日前進該商場所在的南山大樓，實施實地踏勘與模擬演練，強化新場域的災害應變能力。

本次演練鎖定高樓逃生、水源配置、避難路線等重點，並納入地下停車場充電樁引發火警的情境戰術推演，確保第一線消防人員熟悉各種可能風險。

據了解，南山大樓樓高眾多、樓梯與動線設計錯綜，加上設有電動車充電樁與瓦斯洩漏偵測系統，一旦發生火警，搶救與引導難度高。為此，消防局除逐層掌握建築結構、避難層位置與消防水源，也實施通訊測試與火警模擬。透過此次踏勘，消防人員與商場業者建立「防災共同語言」，例如樓層標示統一、逃生動線識別、災害現場定位等，大幅提高緊急應變的效率。

市長黃偉哲表示，隨著新光三越啟用在即，市府對於公共安全毫不鬆懈，提前掌握潛在風險、加強現場應變能量，是守護市民平安的基礎。他也提醒，颱風季節將至，市民應留意氣象訊息，做好防災準備。消防局長李明峯則強調，面對大型建築的消防挑戰，將持續與業者密切合作、定期演練，強化防救災協調網路，打造一座更安全的宜居城市。