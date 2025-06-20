東成監獄加強安全教育訓練　回應第一線風險挑戰

▲東成監獄加強安全教育訓練。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

東成監獄於6月10日下午發生一起受刑人攻擊事件。一名鍾姓受刑人於當天下午2時許前往門診區就診，期間突持現場原子筆攻擊醫護人員，造成一名護理師臉部、頸部多處刺傷。雖在場戒護警力迅速壓制逮捕，幸經緊急治療後，該名護理人員並無大礙。此次突發事件突顯矯正場域潛在風險與安全防護機制的重要性。

矯正機關向來是高風險、高壓力的工作環境，第一線工作人員需面對收容人複雜多變的身心理需求，不僅要具備專業能力，亦須有良好的危機辨識與應對能力。為此，法務部矯正署東成監獄早於114年初即規劃專為東部地區矯正機關設計的教育訓練課程，強化工作人員的安全意識與實務應對能力。

本次課程於6月20日擴大辦理，主題為「戒護安全與跨專業合作實務」，邀集臺東地區矯正機關心理師、社工師及個管師共16人參訓。課程由具備防護與矯正管理專業的戴坤憲主任管理員授課，內容結合課堂講授、案例討論、情境演練與防護技巧實作，強調「專業與安全並重」的核心理念。透過現場模擬與雙人演練，參訓人員得以在真實情境中練習應變策略，提升危機處理與通報能力。

東成監獄指出，社工及心理等專業人員長期在矯正場域中協助收容人進行心理支持、危機介入與家庭連結等服務，然而若缺乏安全合作機制與防護觀念，不僅影響服務品質，也可能加重戒護壓力。此次訓練正是為回應現場需求，提升專業人員在高壓環境中的信心與安全保障。

典獄長吳永琛表示，未來將持續配合矯正署政策方向，規劃更多貼近實務、兼顧專業與安全的訓練課程，以全面守護第一線人員的職場安全，打造穩健且具韌性的矯正服務體系。