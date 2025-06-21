自小客失速「撞整排機車」烏龜翻躺路中　婦買雞排聊天驚險逃劫

記者楊晨東／台東報導

台東市中興路六段今（21日）下午驚傳翻車意外，一輛白色自小客車行經熱鬧街區時，疑似因車速過快導致轉彎時不慎失控，撞毀路旁招牌與多輛機車後，機車再衝向路邊民宅，現場玻璃破裂與機車零件散落一地，自小客則翻覆躺在路中，一片混亂。所幸車禍未造成人員傷亡。

根據目擊者指出，該輛轎車疑似行駛時未減速，導致過彎時偏離車道，先撞上路邊商家懸掛的招牌與招牌鐵架，隨後再衝向一整排機車，最終整輛車翻覆、四輪朝天，車體橫倒在人行道與騎樓間，引來眾多民眾圍觀。

從現場照片可見，事故發生地點位於一處早餐店前，車輛翻覆位置距離騎樓極近，距離店面玻璃門口僅一步之遙。當時一名婦人正在該店門外買雞排，剛好走進店內閒聊，才在千鈞一髮間躲過，驚魂未定直呼「只差一秒」。

▲台東市中興路六段今(21)日發生一起自撞事故 。（圖／記者揚晨東翻攝）

現場另有五輛停放機車遭波及損毀，其中一輛被撞飛至住家紗門處，撞碎玻璃並造成民宅受損，玻璃碎片與機車零件散落滿地，警方與民眾合力封鎖現場、協助清除障礙。

警方初步調查，駕駛為單獨事故，經現場檢測並無酒駕情形，詳細肇事原因仍待進一步釐清。警方呼籲駕駛人行經市區與彎道時務必減速慢行，避免釀成危害自身與他人的事故。