投資賠錢想翻本！桃園翁險被騙130萬　員警苦勸保他老本

▲陳男欲解除定存炒股賺錢，警方獲報前往勸阻。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名73歲陳姓男子相信朋友加入股票投資群組，將130萬元解除定存打算投入炒股賺錢，面對趕來勸阻的員警，他深信朋友不會騙他，而且有「理專」的指導一定會讓他獲利，員警則以陳男提供資訊查證，且他所加入的群組已多次被通報警示，當場嚇得陳男一身冷汗連忙放棄匯款。

▲經員警查證發現該投資群組已多次通報警示，顯然為投資詐騙群組。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所昨日15時許接獲轄區金融機構通報，民眾有異常匯款狀況，副所長賴盈州與警員黃敬宸立即趕到現場。經了解，被害人陳男聽朋友說加入某股市投資群組，投入千萬資金賺了很多錢，陳男心動也加入群組，將銀行定存解除，打算投入老本130萬元炒股賺錢。

面對員警的勸導，陳男表示之前也曾投資股市，當時損失慘重。現在有「理專」的指導一定會讓他獲利，重點是相信朋友不會騙他；員警勸導其投資股市應將資金存入個人買賣股票的帳戶，怎能輕信不明訊息匯款，藉由陳男提供資訊進行查證，其所加入之群組已被多次通報警示，當場嚇得陳男一身冷汗啞口無言，經員警及行員再三勸說，他最終放棄匯款，並對員警及行員勸阻苦心表示感謝。