日本雨季「地鐵常見2情況」超危險　部落客提醒：真的要小心

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

日本梅雨季通常在每年6月至7月間，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」就發文提醒，這期間帶小朋友去日本玩，真的要特別注意，尤其是在地鐵站，常會發生傘戳到眼睛或滑倒、掉行李的糾紛。

臉書粉專「日本人的歐吉桑」昨發文提到，在日本雨季，帶小朋友去旅遊務必要小心，平拿雨傘的日本人真的非常多，尤其是大城市的上班族，「特別是在地鐵站上樓梯時候，要保護好小朋友的眼睛。」

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不僅如此，他直言，這季節經常有人從樓梯上跌倒滑落，或是有行李箱掉落，「每年都會發生這種糾紛，所以上樓梯不可以一直滑手機，以免危險時刻突然出現。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「日本人拿傳統長傘比較多，在人潮眾多的車站真的要很小心」、「超多人這樣拿！有夠危險」、「不知道為何日本的都喜歡大雨傘，摺疊傘好像比較少」、「會立起來的原因是方便滴水跟不要打到樓梯，缺點就是會戳到後面的人」、「台灣人這樣拿登山杖的一堆」、「邊走邊滑手機的人一堆，超恐怖的」、「這是拔刀術應用在雨傘？」

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