凶星「與大規模死亡、核能有關」　艾菲爾警告：注意海嘯

▲塔羅牌老師艾菲爾說明6月星象運勢。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

文／CTWANT

近期以色列與伊朗爆發衝突、各國核能問題均備受關注，塔羅牌老師艾菲爾就指出，6月份並不是一個太平時刻，提醒人民應注意疫情、核災的問題，全球也可能海底地震、海嘯的狀況，同時呼籲民眾應少去海邊。

艾菲爾近日在節目《命運好好玩》上說到，今年（2025年）木星會經過2個星座，上半年是待在雙子座的天空當中，到了6月份，流年木星進入到巨蟹座，「跟大家報告一個好消息，房市要漲了……房市的契機、活水有可能在政府或央行的政策上放寬貸款」。

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艾菲爾接著表示，土星、海王星此時進入牡羊座，提醒民眾6月仍是地震容易發生的高峰期，尤其是海底地震，可能會引發海嘯，「不僅僅是關心我們台灣、日本的地震狀況，有關於全球的部分，特別是中南美洲那邊的地震，所引發太平洋的海嘯問題，6月份仍要注意」。

對此，艾菲爾建議，若想要安排6月的旅行，建議往高山走，少去海邊最好。

「絕對不是危言聳聽。」艾菲爾強調，在6月份的星象角度裡，天王星與冥王星的120度角度，而冥王星不是好星星，特別是冥王星的能量與大規模死亡有關，因此要注意疫情問題，口罩要戴好戴滿；冥王星的變化也與核能有關，呼籲各國政府應注意核能外洩、核災的狀況。

艾菲爾指出，天王星與火星的90度也不是好現象，天王星與突發事件、電力設施有關，火星則與爆炸有關，近期某些戰爭中國家的和平合約又失效，出現大規模無人機空襲攻擊，「6月份並不是一個太平時刻……我們自身可以為全世界的兒童、婦女祈福，希望流離失所的人越來越少」。

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