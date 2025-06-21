綠營部分縣市「不辦初選」　吳怡農開第1槍：政黨衰敗由此而起

▲「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農。（資料照／記者呂佳賢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

面對2026地方大選，民進黨日前決議，在「未執政縣市」將不辦理黨內初選，僅由黨徵詢協調後徵召參選人。對此，民防智庫「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農昨（20日）在社群平台表示，此決議否定公平公開的競爭，將阻礙政黨未來的發展，「政黨的衰敗、政權的崩潰，多半由此而起」，期盼黨中央再做進一步的思考與評估。

吳怡農表示，民進黨日前通過2026年縣市長候選人提名辦法，民進黨執政一任的縣市長，不辦初選，由黨徵召現任者參選連任；民進黨沒有執政的縣市，包括台北市，也不辦理初選，由黨徵詢協調後徵召。

然而吳怡農直言，面對黨中央的這個決議，他認為否定了公平公開的競爭，將阻礙政黨未來的發展，期盼黨中央再做進一步的思考與評估，他指出，在經濟領域，大家都知道競爭的可貴，甚至制訂法律禁止壟斷。

但吳怡農表示，在政治圈，我們卻經常千方百計企圖消除自由競爭，唯一的好處是，政治得以在權力菁英認可的秩序中進行，不過，它卻有太多的壞處，譬如，阻隔新元素、新想法、新作法，組織也因延續原有思考和行為模式而老化，「政黨的衰敗、政權的崩潰，多半由此而起」。

吳怡農說，如果沒有自由開放的初選制度，而是由黨內高層協調出候選人，林肯、歐巴馬等等很多位改變美國歷史的總統，都不會出現，畢竟林肯這位鄉村律師和政治邊緣人，因為參與數場有關奴隸制度的辯論而稍有名氣。

「可是那個時代的傳播媒體只有地方性報紙，林肯知名度並不高，不會被徵詢。如果沒有初選，奴隸制度得再等很多年才可能廢除。歐巴馬則只是年輕的第一任參議員，他宣佈投入初選的時候，支持度只有希拉蕊的一半。如果沒有初選，他也不會成為第一位黑人總統，改變美國政治景觀。」

吳怡農表示，公職人員這個群體不只領導現在的民進黨，也決定台灣社會未來的風貌和韌性，唯有開放的自由競爭，才能讓這個群體的背景、能力、和思考模式具備多樣性，以應付未來多變的環境。

此外，吳怡農點出，從政黨員和支持者的向心力，也是一個值得考慮的面向，總統賴清德在2019年曾投入黨內總統初選，挑戰希望連任的蔡總統，當時如果沒收初選、保護現任，賴總統以及他的支持者心裡一定不平，對民進黨一定非常失望。

吳怡農認為，民進黨應該是一個開放的園地，任何有心貢獻台灣的人，不論是企業家、學者、教師、文化界或任何社會人士，都可以自由進入耕耘，無須盼望被黨內高層徵詢，這將是何等強力的號召。

至於不辦初選還有什麼風險？吳怡農指出，1977年桃園縣長的選舉，國民黨向來是以「徵詢協調」的方式提名候選人，而非透過初選，因此，具有強烈企圖心、條件優越的許信良先生，只能違紀競選。

吳怡農說，當時許信良的選舉結果，不但大贏國民黨提名的候選人，而且引發威權時期首次暴動的「中壢事件」，也讓民主運動增加一位魅力十足的領導人。僵化的國民黨遇見社會新力量，難以避免的結果。

吳怡農表示，自己2020年第一次參選時，台北市的艱困選區在選前四個月仍沒有候選人，於是自投履歷給黨主席和秘書長，獲得徵召；第二次參選，他呼籲辦理初選，結果是以不公開的民調由黨徵召，現在他仍然想要繼續呼籲黨內高層，維持民主的初選制度，維持民進黨的活力。