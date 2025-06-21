賴清德將啟動「團結國家十講」　總統府：盼直面社會說明政策

▲總統府發言人郭雅慧。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統府今（21）日上午十點舉行「團結國家十講」記者會，總統府發言人郭雅慧宣布，總統賴清德即將正式展開團結國家十講的活動，十場主題包含：國家、團結、憲政體制、外交、國防、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣，第一講的時間就在明天晚上六點，總統受邀出席國際扶輪社3490地區第九分區七社聯合例會活動，以國家為主軸發表演說，希望讓團結成為國家最堅實防線。

郭雅慧表示，總統即將正式展開團結國家十講的活動，總統從520執政以來，對外持續跟國際友盟站在一起，作為國際上負責任一員，能持續表達台灣有能力跟意願做的更多，對內，總統也一直希望有具體行動，能團結國人、朝野、國家，以此概念，明天開始即將受邀到民間社團進行團結國家十講。

郭雅慧指出，透過這樣的規劃說明政府立場、促進社會對話，總統很多場合都有提到，台灣現今面臨國際情勢和地緣政治變化有很多挑戰、也面臨威權的威脅，賴總統希望直接面對社會、說明政府立場及要推動的各項政策，讓國人了解到，台灣目前面臨的挑戰。

郭雅慧強調，未來十場演講會面對不同的主題，以團結國家十講作為主軸深入闡述，十場主題包含：國家、團結、憲政體制、外交、國防、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣，總統會以民主憲政體制出發，講到外交、國防、兩岸議題，最後會收攏在經濟發展、產業布局等等，直面台灣聲音也傾聽國人想法。

對於具體時程，郭雅慧透露，第一講的時間就在明天晚上六點，總統受邀出席國際扶輪社3490地區第九分區七社聯合例會活動，總統會發表團結國家十講首次演講，以國家為主軸發表演說，希望讓團結成為國家最堅實防線。