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大罷免開戰首日拚場！藍營連續大造勢　綠營總動員啟動31區陸戰

記者杜冠霖／台北報導

中選會昨審定首波通過門檻的罷免案，一共有24位藍委成案。除藍營早早預定要連場造勢催票外，綠營也正式啟動，民進黨秘書長林右昌日前就下令，民進黨全國罷區的所有黨公職，今（21）日將會大串聯同步宣傳罷免同意、走上街頭來宣講的行動。根據昨晚公布名單，在各罷免區域，都有多位綠委、議員陪同罷團站路口宣講，全面啟動陸戰。

大罷免進入第三階段，中選會昨審定首波通過門檻的罷免案，一共有24位藍委、新竹市長高虹安罷免案成案。中選會決議，前述的罷免案定於114年7月26日（星期六）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

根據中選會審定結果，此次罷免案成案的有：台北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林縣丁學忠；花蓮縣傅崐萁；台東縣黃建賓；新竹市鄭正鈐；基隆市林沛祥。

而國民黨全力反罷免，戰鬥藍發起人趙少康今下午4點半將在台北榮星花園舉辦「北北基反惡罷團結大會」，除了國民黨主席朱立倫、北北基立委到場外，台中市長盧秀燕當天也將現身力挺，首度走出台中，擔任反罷免的神秘嘉賓。接下來藍營也預定數波大造勢，盼能催出反罷免票。

民進黨部分，雖罷免連署第一階段、第二階段定調公民先行，並未過多介入。但罷免正式進入第三階段投票環節，民進黨秘書長林右昌日前表示，民進黨挺公民，除了罷免文宣之外，黨上周已經下令，所有黨公職客廳會、街講行動提前啟動，罷團借不到的看板，也從上週開始，由所有黨公職全面支援提供，下週之後，會有超過200面的看板將陸續上架。在6月21日上午10點，民進黨全國罷區的所有黨公職，將會大串聯同步宣傳罷免同意、走上街頭來宣講的行動。

▲▼民進黨陸戰啟動。（圖／翻攝民進黨臉書）

▲▼民進黨陸戰啟動。（圖／翻攝民進黨臉書）

▲▼民進黨陸戰啟動。（圖／翻攝民進黨臉書）

▲▼民進黨陸戰啟動。（圖／翻攝民進黨臉書）

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▲▼民進黨陸戰啟動。（圖／翻攝民進黨臉書）

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