在野喊「團結十講」前先停大罷免　總統府：無人能主導也沒人能停止

▲總統府發言人郭雅慧。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免投票已確定將於7月26日正式登場，藍綠雙方都在積極動員備戰；總統府今（21日）宣布，總統賴清德接下來將展開「團結國家十講」活動，接受扶輪社、獅子會、同濟會等各民間團體邀約宣講。對於在野黨批評宣講主題矛盾，應先停止大罷免活動，總統府發言人郭雅慧回應，選舉罷免創制複決是憲法賦予公民權利，罷免是公民團體自決發起，沒有人有辦法主導、自然也沒有人能夠停止，總統態度一如既往，就是尊重公民團體行動，若刻意貼公民行動標籤，既不尊重憲法也不尊重公民權益。

府方指出，十場演講會面對不同的主題，以團結國家十講作為主軸深入闡述，十場主題包含：國家、團結、憲政體制、外交、國防、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣，總統會以民主憲政體制出發，講到外交、國防、兩岸議題，最後會收攏在經濟發展、產業布局等等，直面台灣聲音也傾聽國人想法。

對於具體時程，郭雅慧透露，第一講的時間就在明天晚上六點，總統受邀出席國際扶輪社3490地區第九分區七社聯合例會活動，總統會發表團結國家十講首次演講，以國家為主軸發表演說。

對於在野黨質疑賴清德「團結國家十講」動機，郭雅慧表示，如果有注意總統演講跟談話，他從520至今的談話都跟這些主題息息相關，雙十國慶時，總統就有說無論是台灣、中華民國、中華民國台灣都有共同信念，捍衛國家主權、維持台海和平決心跟努力都不變，總統都有反覆表達想法。

郭雅慧指出，八二三炮戰紀念活動中，總統也提到希望這片土地上不分你我、族群、先來後到，團結守護家園，這些談話都跟十大主題息息相關，並非這幾天才約，總統對團結國家、國家主權、維持台海和平穩定非常重要，不是臨時起意。

至於在野黨批評團結國家十講很矛盾，應該先停止罷免行動？郭雅慧回應，選舉罷免創制複決是憲法賦予公民權利，罷免是公民團體自決發起，沒有人有辦法主導、自然也沒有人能夠停止，總統態度一如既往，就是尊重公民團體行動。郭表示，如果外界要刻意貼這些公民行動標籤，故意要扭曲是由任何政黨發起策畫，這樣的說法既不尊重憲法也不尊重公民權益。

也有媒體詢問，此時宣布團結國家十講時機點敏感，正好中選會公布第三階段投票，如果有罷免團體在活動現場高舉口號，總統會歡迎嗎？

郭雅慧解釋，為何選在今天公布，是因為第一場演講在明晚登場，所以今天用記者會模式說明，團結國家十講部分，總統府是受邀，民間團體陸續主動表達這樣的邀請，五月份總統舉行兩場國安高層會議，後續因應美國關稅議題也舉行二十多場座談，都一直有民間單位表達希望邀請總統演講，才促成團結國家十講。

郭雅慧透露，總統也希望包含執政團隊在內，都能直面社會、積極溝通，總統府有很多多元形式管道傳遞訊息，無論是記者會、錄影、座談等，都是希望積極與社會溝通，既然是受邀，當然尊重主辦單位安排，現場秩序維護上都會尊重主辦單位處理。

對於具體時程，郭雅慧回應，團結國家規劃10場主題演講，在憲政體制上歷史爬梳、外交上成果及挑戰、國防上希望大家都有保衛家園概念，也希望爭取國防預算上有國人支持，針對不同主題會有更深入討論，邀約熱情也來自不同民間團體，扶輪社外，還有來自獅子會、同濟會等等的邀請，時間序會陸續跟大家報告。