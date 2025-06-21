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快訊／美恢復學生簽證申請「宣布新規」！AIT：社群帳號必須公開

▲▼美國在台協會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲美國在台協會（AIT）宣布新規！申請學生簽證社群要設公開。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者董美琪／綜合報導

美國在台協會（AIT）於20日對外宣布，已重新開始接受F、J及M類學生簽證的預約申請。AIT說明，凡申請上述類別非移民簽證者，皆需將自身社群平台帳號的隱私權限設定為「公開」，以配合相關必要的審查作業。

AIT在臉書專頁發文指出，已重啟辦理F、M及J類簽證申請，並因應秋季開學季節的需求，將增加可預約的簽證名額。申請人應持續上網查詢，以掌握最新的預約資訊。

同時，AIT提醒，暑假期間其他簽證申請者可能會面臨較長的等候期，因此建議申請人事先評估自己是否符合美國免簽計畫（ESTA）條件，以便以更便捷的方式前往美國。

AIT進一步說明，所有申請F、M、J類簽證的民眾，須配合將社群帳號開放為公開狀態，以利核對身分及審查是否符合美國法律的入境標準，申請人應定期查詢網站以了解最新預約情況。

此外，AIT提及，根據「總統公告：限制特定外籍人士入境以防範恐怖主義與國安及公共安全威脅」規定，自美東時間2025年6月9日零時1分起，部分國籍人士的入境或簽證核發將被暫停或受限。受此公告影響者雖仍可遞件及面試，但簽證核發與入境許可恐將受阻。

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