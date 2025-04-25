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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與「25年老朋友」吳釗燮會晤　AIT處長：我們一直合作強化美台關係

▲▼美國在台協會處長谷立言與國安會秘書長吳釗燮會面。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會）

▲美國在台協會處長谷立言與國安會秘書長吳釗燮會面。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國在台協會處長谷立言今（25日）透過社群平台表示，他上午與「25年的老朋友」國安會秘書長吳釗燮會面，谷立言說明，從首次駐台開始，吳釗燮和他一直密切合作，致力強化美台夥伴關係，他進一步強調，會持續努力，讓台灣和美國都變得更安全、強大、更繁榮。

吳釗燮近來因前助理何仁傑捲入共諜案成為話題焦點，日前立法院邀請吳釗燮針對共諜案滲透備詢，但吳既未請假也沒出席，遭藍白委砲轟藐視國會，國安會則發聲明強調，依憲法增修條文及國家安全會議組織法規定，國安會為總統決定國家安全有關大政方針之諮詢機關，非政策執行與處置機關，除涉及該會有關法律及預算案經程序送立法院審議，不宜至立法院報告備詢，以符憲政體制。

不過谷立言今日稍早在美國在台協會的臉書粉專透露，今天早上，他和老朋友吳釗燮會面，一同討論美國對台灣長久以來的堅定承諾。

谷立言說明，兩人也討論如何促進台灣的韌性、安全與美台連結的議題，他指出，從首次駐台至今的這25年來，吳釗燮和他一直密切合作，致力強化美台的夥伴關係。最後，谷立言強調，「我們也會持續努力，攜手讓台灣和美國都變得更安全、更強大、更繁榮。」

原文：
“This morning, I met with longtime friend Secretary General Joseph Wu to discuss the United States’ enduring commitment to Taiwan and opportunities to promote Taiwan’s resilience, security, and connectivity. Over the 25 years since I was first posted to Taiwan, Secretary General Wu and I have worked closely strengthen the U.S.-Taiwan partnership, and together, we continue to make Taiwan and the United States safer, stronger and more prosperous.”—— AIT Director Raymond Greene

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