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美將恢復學簽面試並要求「公開社交帳號」　中方：望川普落實

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

美國國務院近期將重啟學生簽證面試，並提出更嚴格的簽證規範，包括要求申請人公開社群媒體帳號，以利審查是否對美國存在敵意，這項政策預計在未來5個工作天內，正式上路。中國外交部發言人郭嘉昆19日在例行記者會上對此表示，中美教育合作是互利的。

日本廣播協會記者向郭嘉昆提問，「美國國務院宣布將恢復學生簽證面試，並要求所有申請人，公開他們的社群媒體帳號，以加強審查，中方如何看待這項政策？中國政府是否認為，這是近期兩國領導人通話的成果？」

郭嘉昆指出，「中方一貫反對，將教育合作政治化，希望美方將，川普總統歡迎中國留學生來美學習的表態落實處，實際保障在美中國留學生，和學者的正當合法權益。」

▲▼哈佛大學。（圖／路透）

▲美國5月暫停外國學生的簽證面試，聲稱此舉僅是針對國安問題的大學，並點名哈佛大學。（圖為哈佛大學／路透）

美國官員在檢視申請人的網路足跡時，會特別留意是否涉及支持恐怖主義、反猶太暴力或對美國人民、文化、政府以及制度抱持敵意等行為。

新政策要求領事人員確保申請人將所有社群帳號內容設定為公開，若申請人拒絕，應對其進行懲處。電報中指出，這項政策可能對領事人員造成巨大工作負擔，並建議考量人力配置進行安排，以確保簽證程序順利進行。

據悉，若申請人將帳號中部分內容仍設為私人或其他方式受限，該案件將被視為未按要求提供完整資訊，可能被認為是試圖規避審查，影響申請人的誠信評估。

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