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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌、館長率小草北所外「陪阿北」　陳佩琪要成立司法人權促進會

▲▼民眾黨今（20日）號召民眾於晚間舉行「陪佩琪等阿北」集會，藉此表達對柯文哲司法處境的不滿與支持，同時呼籲推動法庭直播制度改革。柯文哲妻子陳佩琪在主席黃國昌等民眾黨黨公職人員陪同下，於北所前靜坐抗議。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨號召支持者舉行「陪佩琪等阿北」集會，藉此表達對柯文哲司法處境的不滿與支持。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（20日）晚間舉行「陪佩琪等阿北」集會，陪同前主席柯文哲夫人陳佩琪集結台北看守所外，表達對柯文哲司法處境的不滿與支持，同時呼籲推動法庭直播制度改革。黨主席黃國昌說，陳佩琪醫師今晚決定發起「司法人權促進會」，為所有受委屈者發聲的平台，盼透過組織力量，捍衛司法正義、守護基本人權。

活動一開始，民眾黨主席黃國昌上台發言，宣示無論法庭直播或是其他司法改革，民眾黨絕對會全力推動，落實正當司法程序、讓陽光照進法庭，從執政黨手中拿回該屬於人民的正義。

黃國昌強調，柯文哲前主席已遭羈押長達288天，檢方卻至今無法提出具體證據，傳喚的證人也屢遭打臉，仍執意繼續羈押，令人無法接受。他質疑，法務部部長鄭銘謙與台北地檢署檢察長王俊力，是否早已接獲政治指令，聯手濫用司法手段打壓異己。黃國昌痛批民進黨對柯文哲的無據追殺，與對鄭文燦貪污案的放任形成強烈對比，證明現今司法早已淪為政治鬥爭的工具。

黃國昌指出，民進黨面對違法濫權的司法行為，乖得跟孫子一樣，一句話都不敢講。他強調，「今天是柯文哲，明天可能是任何人」，大家站出來，不只是為了柯文哲主席個人，更是為了捍衛台灣人民應有的司法人權，呼籲社會正視司法濫權問題。

陳佩琪醫師也上台感謝所有支持者一路的支持，給她與先生力量，她感慨的說柯文哲前主席自2024年9月2日主動配合調查，至今已9個月，檢方始終未能提出任何確切證據，仍堅持繼續追查，拒絕承認其清白，凸顯當前司法體系的荒謬與不公。她強調，這樣的不正義，不僅落在柯文哲身上，社會上許多無辜者也可能面臨相同處境。

陳佩琪進一步表示，未來將持續為司法正義發聲，盼以個人力量對台灣的司法改革有所貢獻；也期許在黃國昌主席帶領下，民眾黨能堅定扮演監督者角色，對抗不公體制，守護人民的基本權益。

隨後，黃國昌宣布，陳佩琪醫師今晚決定發起「司法人權促進會」，盼透過組織力量，捍衛司法正義、守護基本人權。他並當場向現場群眾詢問是否支持，民眾多次高喊「支持」，現場氣氛熱烈。

黃國昌也透露，稍早館長陳之漢親自前來探望陳佩琪醫師並表達支持。陳佩琪醫師當面邀請館長一同擔任促進會的發起人，館長毫不猶豫地答應，並表示，「該做的事情，當然要做！」現場支持群眾也齊聲高呼，展現對抗不義的決心。

「司法人權促進會」的成立，不只是陳佩琪醫師面對司法不公的回應，更是一個為所有受委屈者發聲的平台。這份勇氣，來自一位妻子的愛，也來自一位公民對社會的責任。這條路上，台灣民眾黨依然是她最堅強的後盾，更會和所有關心司法改革的人民並肩同行，撐起改變的力量。

▲▼民眾黨今（20日）號召民眾於晚間舉行「陪佩琪等阿北」集會，藉此表達對柯文哲司法處境的不滿與支持，同時呼籲推動法庭直播制度改革。柯文哲妻子陳佩琪在主席黃國昌等民眾黨黨公職人員陪同下，於北所前靜坐抗議。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民眾黨今（20日）號召民眾於晚間舉行「陪佩琪等阿北」集會，藉此表達對柯文哲司法處境的不滿與支持，同時呼籲推動法庭直播制度改革。柯文哲妻子陳佩琪在主席黃國昌等民眾黨黨公職人員陪同下，於北所前靜坐抗議。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

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