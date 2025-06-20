快訊／大罷免726投票！　首波24藍委、高虹安罷免投票日期出爐

▲柯建銘極力推動大罷免，如今將進入肉搏戰的第三階段，中選會審定首波有24位藍委、新竹市長高虹安的罷免成案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免進入第三階段，中選會今（20日）審定首波通過門檻的罷免案，一共有24位藍委、新竹市長高虹安罷免案成案。中選會決議，前述的罷免案定於114年7月26日（星期六）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

根據《選罷法》規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數的25%以上，即為通過。

根據中選會審定結果，此次罷免案成案的有：台北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林縣丁學忠；花蓮縣傅崐萁；台東縣黃建賓；新竹市鄭正鈐；基隆市林沛祥。

中選會也說明罷免案重要工作日程，6月20日罷免案成立宣告、30日前被罷免人提出答辯書；接著7月3日前會發布罷免公告，6日完成投票人名冊編造，16日到25日辦理公辦電視罷免說明會，22日前公告罷免投票人數，26日進行投票、開票；8月1日公告罷免投票結果。

中選會表示，罷免案選務籌辦期間有限，相關選務工作包括設立鄉、鎮、市、區選務作業中心，調兼辦理選務人員、編造投票人名冊、投開票所地點之洽借、投開票所工作人員之招募、罷免公告及投票通知單之分送等等，均賴各直轄市、縣（市）政府與有關機關依法協助配合辦理，中選會也已請各直轄市、縣（市）選舉委員會協調該市、縣政府等有關機關配合辦理相關選務工作，以利相關選務工作順利進行。