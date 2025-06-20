放180%高利貸！抬棺恐嚇逼還錢　法官判討債集團精神賠償15萬

▲暴力討債到被害人家抬棺撒冥紙要求還錢。（示意圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化賴、詹兩男子從事殯葬業，兼營地下錢莊，要求陳姓被害人簽立90萬元本票，並收取年利率高達180%的暴利，對方無力償還，賴等人竟以撒冥紙、擺放棺材、毀損監視器等方式恐嚇威脅「出來還錢」，陳男嚇得報警提告，請求被告連帶賠償精神慰撫金共15萬元，法官認為賠償有理，判陳男勝訴。

依據判決書內容，這對搭檔專門鎖定急需用錢的弱勢民眾放款，其中一名陳姓被害人因父親罹患口腔癌，妻子又剛生產需要坐月子，經濟拮据之下向賴男借款，賴趁機要求簽立90萬本票、收取高達180%的利息（每萬元月息1500元），陳男繳回45萬，賴、詹二人竟動用殯葬業專業，在其住處撒冥紙、擺放棺材，更在村內大肆張揚，讓被害人全家蒙受極大羞辱。

案件爆發後，檢警介入調查。更令人震驚的是，另一名被害人指控，他與賴、詹二人素不相識，對方卻無故到他家中抬棺抗議。家中有患有重聽、失明和心臟疾病、高齡90多歲的老母親因此事受到嚴重驚嚇，憤而提出1000萬元的天價賠償，但雙方協商破裂。

彰化地方法院審理後，刑事部分依重利罪判處賴男6個月、詹男4個月有期徒刑。民事賠償方面，法官考量被告經濟狀況，並嚴斥被告二人身為殯葬從業人員，竟利用專業知識恐嚇被害人，造成被害人極大心理創傷。判決兩人需連帶賠償陳男共15萬元精神撫慰金。