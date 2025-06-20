26歲噁男「車門旁尿尿」還DIY　下秒穿褲走進店裡...買優酪乳

記者唐詠絮／彰化報導

溪湖鎮17日深夜，一名全身赤裸男子將車停在某商店門口，竟打開副駕駛車門對著商店小便，還作出「打手槍」不法動作。女子目擊，當有其他用路人經過時，該男子立即收斂行為，等人群離開後又繼續，過程大約10多分鐘，男子到案表示，不知道自己為何會做出如此荒唐行為，偵訊後仍依妨害風化罪嫌送辦。

▲彰化男當街赤裸疑似打手槍尿尿。（圖／民眾提供）

警方初步調查，該起事件發生於17日深夜23點多，該名26歲男子將車子停在一家店門前，打開車門跑到副駕駛座，打開車門坐在位子上，先是小便、接著做出疑似自慰的動作。女子目擊確認自己沒有看錯，驚恐萬分一時不知所措。離譜的是，該男子事後還光著上身、若無其事地穿好褲子進入店裡，佯裝成普通顧客購買優酪乳，其鎮定自若的表現與先前的猥褻行為形成強烈對比。

▲彰化男當街赤裸疑似打手槍尿尿。（圖／民眾提供）

警方獲報後迅速鎖定涉案男子並通知到案說明。該男子到案後供稱，自己也不明白為何會做出如此不雅行為，對該間商店並無特定針對性，並對自己的行為感到愧疚。

全案目前已依妨害風化等罪嫌移送法辦。警方呼籲民眾若遭遇類似情況，應保持冷靜並立即報警，此起事件不僅對受害者造成心理創傷，更嚴重破壞社會秩序與善良風俗，警方將嚴厲打擊此類違法行為，維護社會安寧。