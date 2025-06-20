鹿港怪男圖書館強脫女童襪子「想拿去拍照」　瞎扯：一時興起

▲鹿港鎮立圖書館出現怪男強脫女童襪子拍照。（圖／翻攝自鹿港鎮立圖書館）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港鎮立圖書館昨(19日)發生一起離奇事件，兩名國小女學生在自習室讀書時，遭一名陌生男子搭訕，強脫襪子拍照，事件曝光後，有網友也指稱該男子還在桂花巷藝術村一帶，主動接觸孩童並詢問有關襪子問題，行為舉止引發家長關注，今天該名男子主動到圖書館說明，他表示是「一時興起」，警方正進一步釐清調查。

有民眾在網路社群貼文，該男子先是詢問國中襪子的樣式，隨後竟直接動手脫下其中一名女生的襪子，聲稱要「拿去外面拍攝」。女學生感到不適並嚴詞拒絕後，男子一度離開，但仍徘徊在附近，疑似偷拍，直到兩名女生假裝找書離開，男子才離去。

▲鹿港鎮立圖書館緊急公告。（圖／翻攝自鹿港鎮立圖書館）

事件曝光後引發家長恐慌，該名男子今（20）日主動向圖書館及警方說明，辯稱行為只是「一時興起」，並無惡意。鹿港派出所獲報後介入調查，警方表示，該男子的說法與社會觀感有明顯落差，已對其進行告誡，並將進一步聯繫受害女童家長，釐清是否涉及騷擾或其他不法行為。

鹿港鎮公所表示，近日接獲多起民眾反映，有可疑人士在圖書館及桂花巷藝術村一帶，主動接觸孩童並詢問襪子等私人物品，行為詭異。為維護兒童安全，公所將加強館內及周邊巡視，並呼籲家長陪同孩童出入公共場所，避免讓孩子單獨接觸陌生人。

警方提醒，若民眾發現類似可疑行為，應立即通報現場工作人員或撥打110報案，以利及時處理，將持續關注，確保社區安全。