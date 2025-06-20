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彰化大叔超癡情！匯3萬給敘利亞老婆　「被騙也甘願」罵女兒不孝

▲彰化中年大叔為敘利亞老婆跟警方槓上。（圖／警方提供）

▲彰化中年大叔為敘利亞老婆跟警方槓上。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名中年大叔，日前衝進銀行急著要匯款3萬元給「敘利亞老婆」，行員察覺有異立即通報，但他看到警察到場情緒竟失控怒喊「就算被騙也心甘情願」，員警隨即打電話連繫家人勸阻，他還大駡女兒「不孝女」。

彰化警分局表示，日前，彰化警分局民族路派出所警員潘盈洲、謝玉龍執行勤區查察時，接獲某銀行通報，稱有民眾欲臨櫃提領3萬元及匯款，並表示「要給未來的老婆」。

警方到場後該名中年大叔神情激動，對警方的詢問不願回應，甚至情緒失控、大聲吼叫並揮舞雙手驅趕警方，高喊「Please go home！」警方冷靜處理，經行員轉述，耿男日前於網路上認識一名自稱來自敘利亞的女子，兩人素未謀面，對方卻聲稱急需金錢援助，且會搭機來台與他相見。

▲彰化中年大叔為敘利亞老婆跟警方槓上。（圖／警方提供）

▲彰化高齡女子為敘利亞好友匯款14萬餘元。（圖／警方提供）

警方向他說明這類「假交友」、「徵婚詐財」詐騙的常見手法，並列舉近期也曾發生一起敘利亞交友詐騙案例，希望能喚醒其警覺，但他執意表示「就算被騙也心甘情願」，對警方與行員的好意完全排斥。

警方隨後聯繫其家人，經其女兒電話苦勸亦未見成效，大叔甚至怒駡女兒為「不孝女」。為防止損失擴大，警方與銀行積極溝通，最終銀行以案情明確、有高度詐騙疑慮為由，拒絕受理他提款申請，成功攔阻3萬元匯出，挽回民眾財產損失。

警方呼籲，網路交友風險高，如對方以各種理由要求金錢協助，無論金額大小都應高度警覺，勿輕信甜言蜜語而落入詐騙陷阱。如有疑問，可撥打165反詐騙專線或就近向警方諮詢，避免落入詐團圈套損失錢財。

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