彰化女燃信紙！男友3天沒睡崩潰...點火燒棉被　情侶這下慘了

▲彰化公寓情侶吵架釀火警。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化男子「大雄」照顧情緒不穩的女友「小莉」身心俱疲，去年9月底見女友用打火機點燃信紙放在棉被上，竟直接用打火機點燃棉被，火勢迅速蔓延，所幸消防緊急滅火救出2人，以及被火波及的大雄之姐，情侶2人都說「火是我放的」，法院審結，將2人分別判處3年7月、2年8月徒刑。

火警發生在2024年9月24日下午，火舌從該棟公寓4樓竄出，險些波及5樓。消防局出動雲梯車，救出受困的情侶及一名女子，三人輕微嗆傷送醫，現場居民則表示，事發前曾聽見情侶激烈爭吵，隨後聞到燒焦味。經警方初步調查，火災疑似因有人在床上焚燒紙張引發火警，涉案情侶當時都表示「火是我放的」，由於兩人縱火嫌疑重大，遭警方帶回調查。

▲消防動用雲梯車救出3人脫困。（圖／ETtoday資料照）

判決書內容指出，大雄因連續多日照顧女友而精疲力盡，要求聯繫她的家人將她接走，沒想到此提議反而激怒女友，情緒失控下竟用打火機點燃信紙，並放在棉被上，目睹這一幕的大雄，因為照顧女友已3天沒睡覺，實在束手無策，非但沒有阻止，竟拿起打火機直接點燃棉被「想結束這一切」，火勢迅速蔓延，濃煙很快充滿了整個房間。

大雄姊姊聞到煙味後雖然受傷但仍立即報警，當其媽媽趕回家時，發現小莉呆坐在門口「傻笑」，對眼前的危險渾然不覺。消防隊員及時趕到撲滅火勢，才避免了一場可能波及整棟樓的災難。事後調查發現，房間天花板完全燒毀，床鋪等傢俱嚴重損毀，若非及時撲救，後果不堪設想。

▲彰化公寓情侶吵架釀火警，警消緊急架梯滅火搶救。（圖／ETtoday資料照）

案件審理過程中，出現了戲劇性的轉折。小莉最初承認放火，後又改口稱是幫男友「頂罪」；大雄的供詞也多次反覆，從「獨自放火」到「不知情」，法官透過過消防鑒定、證人證詞和精神鑑定，認定兩人都縱火，將兩人依犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，分別判處判處3年7月及2年8月徒刑。

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