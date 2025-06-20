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第6次！彰化「這路口」又有自小客騎上庇護島　網酸：三寶駕訓班

▲轎車行經彰南路又騎上庇護島。（圖／翻攝自臉書／彰化人大小事）

▲彰化彰南路庇護島6度遭撞。（圖／翻攝（圖翻攝自／臉書／彰化人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市彰南路一、二段道路改善工程近期完工，其中15處路口增設了「偏心車道」及行人庇護島，以提升行車效率與行人安全。然而，自4月以來，沿線庇護島卻接連遭車輛撞擊，多輛車直接「騎」上島面，昨(18日)又有一輛轎車迴轉往中彰方向時，撞擊到行人庇護島，整輛車卡在庇護島上，引發民眾熱議，質疑究竟是駕駛問題還是設計不良所致。

▲彰化彰南路庇護島1個月被撞4次。（資料圖／警方提供）

▲彰化彰南路庇護島接連遭撞。（資料圖／警方提供）

據統計，4月10日，彰南路一段215巷口的庇護島在短短2小時內被3輛汽車撞上，交通標誌牌也被撞斷；5月及6月間，又陸續發生2起類似事故，其中一輛賓士車因迴轉不慎，整輛車卡在庇護島上動彈不得，畫面曝光後被網友戲稱「賓士秒變展示車」、6月18日下午，又一輛轎車在迴轉時撞上庇護島，駕駛自行駛哩，成為第6起事故。

事故頻傳引發網友兩極看法，有人批評「馬路三寶無極限」，認為駕駛習慣切西瓜轉彎，未注意路況；也有人質疑庇護島高度僅20公分，加上車輛A柱可能形成視線死角，導致駕駛難以察覺。部分網友建議「庇護島應增高至40公分，並加強反光標誌，提高辨識度。」

▲▼彰化短短２小時３車騎上庇護島。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化彰南路庇護島遭撞。（資料圖／警方提供）

對此，公路局彰化工務段已研議將庇護島高度提高至40公分，並加強警示標誌，避免駕駛因視線問題誤撞，但仍提醒，偏心車道設計能讓左轉車輛有專用道，減少與直行車的交織衝突，整體交通效率有望提升。

警方呼籲駕駛行經該路段時應減速慢行，注意標線及庇護島位置，尤其是左轉車輛應採「大彎」方式轉向，避免切西瓜或搶快導致事故。行人庇護島的本意是保障用路人安全，若駕駛能更加謹慎，才能真正發揮其效用。

▲彰化彰南路庇護島1個月被撞4次。（資料圖／警方提供）

▲賓士車騎上庇護島。（資料圖／警方提供）

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