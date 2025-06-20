《魷魚遊戲3》巨型英熙、哲秀人偶來台北！　這8天現身中正紀念堂

▲《魷魚遊戲3》巨型英熙、哲秀人偶選定台北市宣傳，6月29日至7月6日現身中正紀念堂兩廳院廣場。（圖／台北市觀傳局提供，下同）

記者郭運興／台北報導

台北市政府觀光傳播局今（20日）表示，Netflix《魷魚遊戲》第3季即將上線，這次選定台北市作為宣傳城市，本活動在台北市政府觀光傳播局的協助下舉辦，劇中兩大經典角色「英熙」與「哲秀」的高達7公尺巨型人偶，將在6月29日至7月6日現身中正紀念堂兩廳院廣場，觀傳局邀請所有劇迷及遊客來台北拍照打卡，順遊周邊好吃好玩的景點跟餐廳，開啟一場專屬自己的夏日小旅行。

觀傳局長余祥表示，《魷魚遊戲》2021年播出以來風靡全球，成為Netflix最受歡迎戲劇之一，隨著第3季即將上線，Netflix選擇台北市作為宣傳的城市，將中正紀念堂打造限時「魷」戲主題空間，預期吸引大量劇迷朝聖，為台北市觀光注入新動能。

觀傳局表示，劇中兩大經典角色「英熙」與「哲秀」的高達7公尺巨型人偶，逼真還原劇中場景，打造身歷其境的沉浸式拍照打卡體驗，6月29日開幕日晚上更將點亮獨特粉色燈光，為台北夜色增添潮流氛圍與話題性。

觀傳局提到，中正紀念堂周邊雲集經典台北美食，包括歷久不衰的金峰魯肉飯、獲必比登推介的杭州小籠湯包及南門市場的傳統美食等；另外也地處捷運淡水信義線與松山新店線交會處，旅客可輕鬆搭乘捷運探索周邊熱門商圈；沿淡水信義線北上可至中山站心中山商圈，感受質感設計小店與文創活力；往東門方向則有永康街、東門市場，適合品嚐人氣小吃與悠閒漫遊。

觀傳局指出，若偏好戶外活動，不妨轉向松山新店線的捷運公館站，造訪台北自來水園區參加「台北親水節」，體驗水上設施清涼一夏；鄰近的公館商圈與水源市場也匯聚眾多隱藏版美食，適合全家大小一同探索享用。

最後，觀傳局補充，台北夏日活動陸續登場的還有「台北兒童藝術節」、「天母啤酒節」、「大稻埕夏日節」及「台北夜市打牙祭」、「潮台北」等，參加精彩活動之餘，別忘了同步開啟「台北趴趴GO」集章活動，民眾只要加入台北市政府官方LINE帳號即可參加，累積旅遊足跡還有機會把好禮帶回家。

活動資訊：

THE FINAL GAME 魷戲玩到底

地點：國立中正紀念堂兩廳院廣場

時間：

*巨型人偶裝置：6月29日(星期日)至7月6日（星期日）

*6月29日開幕日限定：

13:00 - 20:00 闖關小魷戲挑戰

15:30 - 15:35 粉紅守衛樂儀隊氣勢演奏

17:30 - 20:00 民眾巨大跳繩報名場

19:00 - 22:00 粉色燈光籠罩中正紀念堂

*7月5日（六）、7月6日（日）週末限定：

10:00 - 20:00 闖關小魷戲、英熙與哲秀巨大跳繩體驗

「台北趴趴GO」集章活動