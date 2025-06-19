中正紀念堂轉型正義　行政院：將成為「民主教育園區」

▲為落實促進轉型正義，中正紀念堂將轉型為「民主教育園區」。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

行政院長卓榮泰19日主持「行政院推動轉型正義會報」時表示，聽取文化部「中正紀念堂轉型規劃」報告後，行政院原則上同意將中正紀念堂轉型為「民主教育園區」，持續朝「歷史記憶保存」與「民主教育推廣」的雙重目標努力。

卓榮泰19日主持「行政院推動轉型正義會報」第6次會議時指出，轉型正義工作對所有曾遭受歷史傷痕的國家而言，都是一件重大且艱鉅的社會工程，需要政府與民間攜手合作，因此行政院今年2月已核定「轉型正義階段政策重點策進方案」，未來將整合更多部會投入轉型正義後續重大工作。

卓榮泰聽取文化部有關「中正紀念堂轉型規劃」報告後表示，「中正紀念堂轉型推動專案小組」對未來轉型規劃方向，已朝向「歷史記憶保存」與「民主教育推廣」雙重目標，中長期將轉型為「民主教育園區」，有助深化社會理解台灣由威權轉變到民主的歷程，並強化人權與法治價值理念，因此行政院原則上予以同意。

為此，卓榮泰也請文化部依專案小組建議，審慎規劃組織調整所需法制作業及園區空間轉型進程，並依期程規劃推動各項工作，並在過渡期間與短期內持續辦理教育推廣活動，擴大社會溝通之面向，並視法制作業進展，預作短、中、長期方案目標、期程、各方案銜接與整體因應規劃。

另外，行政院原則上也同意「促進轉型正義基金策略計畫」草案。政院指出，「促進轉型正義基金」是將威權統治時期的不當黨產收回國有後，依《促進轉型正義條例》規定，用於人權、轉型正義、長期照顧及社會福利等公共利益。



至於與會委員提案成立「強化民主韌性專案小組」，以建構公私協力平臺一案，行政院也予以支持，照案通過，將責成鄭麗君副院長、林明昕政務委員、國家發展委員會劉鏡清主委，及民間委員互推4至6位擔任小組成員，並由鄭副院長擔任機關主持人。