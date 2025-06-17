來台觀光偷拍！日籍男捷運手扶梯攝短裙辣妹　當場抓包遭羈押

▲日本男子來台觀光偷拍台籍女子裙底風光，遭法院羈押。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

北市捷運中山站8日上午發生1名日本籍男子偷拍台灣女子裙底案件，日籍男表示當天準備前往機場搭機，發現女子身材好又穿短裙，一時「性」起才會偷拍裙底風光，警方依照妨害性隱私送辦。8日士林地檢署聲押，9日士林地院准押。



警方調查，遭偷拍女子（25歲）8日上午9時許準備從北市捷運中山站搭捷運上班，搭乘手扶梯時，發現後面有人在偷拍，回頭一看竟是1名日本籍男子，當下立刻通知警方到場處理，警方確認偷拍者是35歲的日本籍男子佐佐木。

警方將人帶回派出所後，在拍攝器材裡面找到相關偷拍裙底風光的畫面，佐佐木坦承，因為看到女子身材火辣、雙腿纖細又穿短裙，一時性起偷拍裙底風光，未料被逮個正著。警方事後連同相關證物，將佐佐木依照妨害性隱私罪嫌解送士林地檢署偵辦。據悉，佐佐木來台灣觀光，原訂在8日晚上準備搭機返回日本，沒想到因為偷拍女子裙底，不僅無法出境，9日還遭士林地院裁定羈押。

據了解，佐佐木碩士畢業，在日本從事農業研究相關事業，自稱來台灣是觀光順便勘查當地農業，但竟然犯下偷拍案，警方看了也直搖頭。