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迎接2大國際賽事！花蓮啟動雙語接待培訓　涵蓋9大主題情境

▲▼花蓮縣府委託國立東華大學語言中心與富北國中，辦理英語服務人員儲訓課程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣府委託國立東華大學語言中心與富北國中，辦理英語服務人員儲訓課程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2026年兩大國際體育盛事--國際少年運動會（ICG）與世界俱樂部龍舟錦標賽（CCWC）分別於2026年8月、9月在花蓮盛大舉行。為全力打造國際賽事外語服務環境，花蓮縣政府在國家發展委員會支持下，推動「體育場館與賽事服務融入雙語元素計畫」，委託國立東華大學語言中心與富北國中，辦理系列英語服務人員儲訓課程，打造與國際接軌的在地體育暨文化接待團隊。

首階段兩梯次雙語體育模擬工作坊已於114年5月24至25日及6月7至8日順利完成，為花蓮啟動語言服務能量培訓揭開序幕。四天的密集訓練由東華大學語言中心規劃執行，課程時間自早上八時至下午六時，涵蓋九大主題情境、超過4,000個英語應用任務，累積十八小時以上全英語實作，模擬選手接待、場館指引、醫療安全、跨文化溝通與在地觀光等常見情境，全方位強化語言實戰能力與服務應變力。

▲▼花蓮縣府委託國立東華大學語言中心與富北國中，辦理英語服務人員儲訓課程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

工作坊學員背景多元豐富，包含來自花蓮縣公費留美返鄉服務學生、現職教師與英語輔導團成員、公務人員、東華大學與慈濟大學的本國及國際學生以及花蓮多所高中學生，展現花蓮在地的語言實力。

縣長徐榛蔚表示，這不只是語言的學習，更是城市面對世界的準備，我們要讓世界看到花蓮不只是有山海美景，更有準備好迎接世界的軟實力。透過與國立東華大學語言中心合作推動模擬雙語實境教學，培育出能主動應對外籍來賓、展現熱情好客的接待人才，同時象徵花蓮以實際行動回應雙語政策，打造國際賽會語言橋樑。

國立東華大學語言中心主任嚴愛群表示，從課程設計到現場執行，每一步都凝聚著使命與專業，除語言訓練外，更著重文化敏感度、臨場應變及跨單位協調等方面。「我們希望建立一支真正有能力也有溫度的服務團隊，讓世界不只是聽見英語，更感受到花蓮。」

學員陳姿茵老師表示很榮幸參與英語與體育結合的培訓工作坊，這不只是為辦理比賽而準備，更是將英語服務正向推廣在花蓮體育賽事與文化交流的活動。

除了為2026年國際賽事貢獻一己之力之外，未來完成培訓的人員，將成為花蓮縣英語服務人才庫的重要資源，於正式賽會中擔任英語服務人員，與世界運動選手第一線互動，展現花蓮人的熱情。
 

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