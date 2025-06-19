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雲林縣府啟動「AI科技學院」　助力公務員創新治理

▲「主管創新學習-AI 科技學院-公務員 AI 賦能始業式」，始業式由縣長張麗善、副縣長謝淑亞帶領各單位主管及種子學員一同啟動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「主管創新學習-AI 科技學院-公務員 AI 賦能始業式」，始業式由縣長張麗善、副縣長謝淑亞帶領各單位主管及種子學員一同啟動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府於今（19）日舉辦「主管創新學習-AI 科技學院-公務員 AI 賦能始業式」，始業式由縣長張麗善、副縣長謝淑亞帶領各單位主管及種子學員一同啟動，並特別邀請人工智慧科技基金會執行長溫怡玲及鴻海集團董事長辦公室特別助理林鴻傑共同參與，攜手為公務體系注入AI新能量。

鴻海集團董事長辦公室特別助理林鴻傑表示，AI是需要靠人來駕馭的，鴻海與雲林縣政府的合作，是為了共同培育 AI 人才並打造智慧城市，從高階主管到種子學員，希望學員們不要害怕學習新能力，要踩在時代浪潮之上。鴻海有榮幸跟雲林縣政府合作，從教育開始到後續的AI2.0合作，希望建立一個長期的合作關係。

▲「主管創新學習-AI 科技學院-公務員 AI 賦能始業式」，始業式由縣長張麗善、副縣長謝淑亞帶領各單位主管及種子學員一同啟動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲人工智慧科技基金會執行長溫怡玲頒給 張縣長及謝副縣長學生證。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
人工智慧科技基金會執行長溫怡玲表示，隨著深層AI的進步，現在我們更需要的是能夠發掘問題及解決問題、有執行力的團隊，非常高興這次能跟鴻海集團及雲林縣政府合作，我們就是最有執行力的團隊結合，要共同打造智慧城市2.0。

目前全台有系統有規模集合產業跟法人訓練機構進行AI人才培訓，雲林縣政府應該是公部門中第一個縣市，雲林縣政府在規劃上相當完整，從基層一路到主管課程，我相信這樣子的合作，一定能夠創造出一個新的里程碑。

縣長張麗善表示，今年是雲林縣「雲菁人才培育年」，雲林縣政府致力於推動科技創新與人才培育，無論在AI科技智慧或綠能永續等領域上，希望同仁都能夠擁有更多的專業知能，所以我們開設了九大學院，本次公務員 AI 賦能是為了深化同仁對生成式AI的理解與應用能力，鼓勵公務員在未來工作中更有效率地運用這項尖端技術，進一步推動縣府工作流程的數位化轉型與創新。

▲「主管創新學習-AI 科技學院-公務員 AI 賦能始業式」，始業式由縣長張麗善、副縣長謝淑亞帶領各單位主管及種子學員一同啟動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「主管創新學習-AI 科技學院-公務員 AI 賦能始業式」，始業式由縣長張麗善、副縣長謝淑亞帶領各單位主管及種子學員一同啟動。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善說，這次跟鴻海集團合作也特別聘請人工智慧科技基金會溫怡玲執行長來授課；接下來的系列課程講師陣容也都非常堅強，希望在這智慧科技時代，雲林縣政府所有的公務人員能夠藉由課程自我精進，學習更多AI科技智慧的的要領，提高工作效率，啟發更多的創意，提升縣府團隊的競爭力與影響力，並落實在公務體系中，照顧服務鄉親，提高所有的服務效能。

計畫處長李明岳說明，雲林作為農業大縣長期吸引大量移工與新住民，雲林縣政府積極回應多語社會需求，首創導入AI翻譯功能於官方網站，正式啟動「AI多語網站」，透過導入AI翻譯功能，支援包括英文、日語、韓語、印尼語、越南語、泰語、馬來語、印度語、荷蘭語、西班牙語、德語等11種語言；這項成果開啟了數位共融的新時代，實踐數位治理與文化多樣性融合。

李明岳強調，此舉不僅能有效降低語言障礙、提升資訊可及性，更彰顯雲林縣在數位治理的創新與對多元文化的重視，並呼應了國家2030雙語國家政策發展藍圖及ICF國際智慧城市數位平權指標，促進多元人口共融，也將有助於智慧觀光發展，共同打造「智慧觀光、友善雲林」的整體形象。

 


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