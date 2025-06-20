藍營抄名冊黨工遭訴　他舉日官員為例：黨主要幹部應誠懇鞠躬道歉

▲日本媒體人矢板明夫。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨先前為迎戰大罷免，發起「以罷制罷」的策略，卻接連爆出「幽靈連署」等不法情事，導致多處地方黨部被檢調搜索，甚或有黨工遭到羈押，檢方近日已陸續完成偵結，並起訴多名相關人。對此，日本媒體人矢板明夫昨（19日）以日本岩手縣府官員來台涉案為例，點名「某在野黨」的主要領導幹部，可以參考日本官員誠懇鞠躬道歉的做法。

矢板明夫提到，前幾天，台北捷運中山站發生了一起偷拍案件，一名男子在手扶梯上偷拍女子裙底，當場被逮，警方依刑法妨害性隱私罪移送士林地檢署偵辦。

矢板明夫透露，這名偷拍男子被發現是來自日本岩手縣的縣政府職員，岩手縣政府則證實這位男子的身分，並由2名官員出面90度鞠躬向社會道歉，日本有很多媒體都報導了這件事。

矢板明夫指出，岩手縣政府派出2名官員召開記者會，在鏡頭前90度鞠躬道歉，官員們還說，「對於本縣職員因不當行為而遭逮捕的醜聞，我們向所有縣民深表歉意」。

針對日本官員出面道歉一事，矢板明夫說，可能有一些朋友會產生疑問，純屬個人的犯罪行為，為什麼岩手縣的官員要出來道歉呢？矢板明夫認為，岩手縣官員的道歉，並不是因為法律上的責任，而是基於道義上的責任。

矢板明夫強調，法律上的責任應該由犯罪者本人來承擔，但道義上的責任，則應該由犯罪者所屬的團體來承擔。「岩手縣政府對自己的職員沒有盡到教育、監督和管理的責任，辜負了縣民對政府的期待」。

矢板明夫表示，透過誠懇的道歉、取得縣民的原諒之後，縣政府今後展開工作時，這件事的負面影響就會降低許多，然而，該案也讓他想呼籲，台灣「某在野黨」的很多幹部和黨工都因涉嫌犯罪被收押了，該黨的主要領導幹部或許可以參考一下岩手縣官員的做法。

★★未經判決確定，應推定為無罪★★