快訊／罷免藍委領銜人遭恐嚇　警方證實有幫派份子找罷團「聊天」

▲國民黨立委羅明才。（圖／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／台北報導

罷免藍委羅明才領銜人吳柏瑋17日突然發出「不自殺聲明」並稱遭到恐嚇，警方證實，確實有幫派份子找領銜人「聊天」。反共護台志工聯盟於今（20）日召開記者會，嚴正譴責黑道勢力介入民主運動，呼籲全民共同守護公民參與的安全與權利。北北基罷團代表也幾乎全員到齊出席聲援，展現團結反抗暴力的決心。

而稍早，新店分局長剛剛前往拜訪領銜人表達關心，並採取以下措施，領銜人住家樓下設巡邏箱，加強巡邏；轄區所長與領銜人+line，24小時管道暢通隨時聯繫；會清查近期與領銜人接觸過的人確認情況。

對於罷團指出被恐嚇威脅？羅明才說，奧步出現了，選舉就照規定怎麼選，理念清清楚楚告訴大家，選舉也瘋狂，台灣是民主法治的國家，如果個人認為人身受到不適對待、害怕，你該找哪個單位，趕快去找。羅明才也現場唱跳「二部曲」，他唱「我們是正義的一方，要和惡勢力來對抗！不同意、不同意、投下不同意，加油」。

反共護台志工聯盟於今日召開記者會，新北市議員林秉宥表示，自己接獲罷團陳情後向警政單位查證，竟然真的有幫派份子找領銜人「聊天」。林秉宥認為，罷免是民主機制的重要一環，任何公民都有權利依法發起及參與。作為民意代表，絕不容忍任何勢力以非法方式威脅、干預市民行使公民權。將全力要求警察機關徹查事件，並提供必要保護，讓參與的公民無後顧之憂。

律師黃思維強調，根據現行法律，黑道分子恐嚇、威脅罷免運動參與人，已經明顯違反《刑法》及《公職人員選舉罷免法》，必須嚴查嚴辦。律師團將主動協助罷免團隊蒐證，並會依法向檢警單位報案，絕不姑息任何妨害民主的行為。民主社會不能因恐懼而沉默，法律與正義會成為最堅強的後盾。

聯盟發言人小花則表示，要向吳柏瑋先生致上最深敬意，他的堅持與勇氣正是台灣社會最寶貴的力量。無論黑道如何施壓，反共護台志工聯盟都會與所有支持者並肩作戰，守護民主自由。呼籲社會大眾持續關注事件進展，並給予參與者最大的支持。

最後，反共護台志工聯盟重申，台灣人民絕不會向暴力低頭。所有妨害公民參與的惡勢力，終將受到法律制裁。聯盟呼籲各界共同關注、拒絕冷漠，幫助領銜人勇敢站出來完成補件。