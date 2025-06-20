5藍委罷免連署書遭質疑灌水　沈伯洋曝真相：不合格率平均5.9％

▲民進黨立委沈伯洋今（20日）透露，5罷團二階連署不合格率平均僅5.9％。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋）

實習記者石嘉豪／台北報導

中選會日前指出，有5件立委罷免案，須進行二階補件程序，然而，國民黨立委林思銘質疑，罷團一開始遞交的連署書名冊數目，就未達繳件門檻，利用法律漏洞，公然技術性違法補件。對此，民進黨立委沈伯洋今（20日）表示，真實的不合格率只有5.9%，國民黨卻不斷造謠，說什麼不合格率超高，超多被剔除。

大罷免來勢洶洶，中選會已訂在今日下午例行性委員會議後，公告第一波立委罷免案的成案結果，並同時宣布罷免投票日；中選會主委李進勇日前表示，依《選罷法》投票日會在7月10日到8月19日間的6個星期六都有可能。

此外，中選會日前指出，有5件區域立委罷免案，連署人名冊不足二階門檻，已函請5案領銜人在函文送達次日起的10日內，行補件程序。根據罷團所釋出的消息，這5案為國民黨立委顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔、林思銘與羅明才。

然而林思銘質疑，一開始罷團所遞交的連署名冊數目，就已未達繳件門檻，不符《選罷法》要件，換言之，一開始第二階段罷免提案，就已經不成立，罷團利用法律漏洞，公然技術性違法補件。

針對此事，沈伯洋透露，他索取資料之後發現，大部分被剔除的連署書，根本只是因為跟第一階段重複。「許多人簽了第一階段之後，很生氣地繼續簽第二階段，但是因為兩個階段不能重複，所以被剔除。」

沈伯洋強調，國民黨不斷造謠，說什麼不合格率超高，超多被剔除，但真實的不合格率只有5.9%，大家就知道這些罷免團體有多優秀，竟然在第二階段的不合格率可以跟第一階段差不多，而且第二階段的門檻是好幾萬份，不是好幾千份。