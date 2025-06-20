收「地方關心」急發不自殺聲明　罷藍領銜人：在補件完成前我會躲好

▲罷免羅明才團體二階連署書 。（圖／罷團「拔羅波」提供）

記者郭運興／台北報導

日前退出罷團運作的「罷藍委羅明才領銜人」吳柏瑋傳出遭到恐嚇，後續警方證實，確實有幫派份子找領銜人「聊天」。吳柏瑋今（20日）則親自還原過程表示，16日收到通知，有人洽談希望停止罷免，也間接關心他的人身安全，自己判斷赴約有高風險，選擇暫避風頭，也因此當天就發出不自殺聲明，自己也想回到罷團核心掌握狀況，他也強調，「一定會去補件，在補件完成之前，我會繼續躲好，請大家諒解」。



罷免羅明才領銜人吳柏瑋發出長文表示，大約從上上周開始，有多組人馬透過地方人脈找上他，表示希望不要補件，從找吃飯到聊天，再到這周開始有人透過第三方表達關心，也有許多地方上熟識的長輩因為擔心他的安全，告知了現在的風險。



吳柏瑋透露，沒錯，有人約了他吃飯，而且基於給對方面子避免激怒與得罪自己必須出席，而他也在不激怒對方的前提下，明確的表示立場，原本以為這樣就可以讓大家清楚態度，但很可惜，沒有想到有人比他們更急。

吳柏瑋指出，這禮拜一(16日)，自己收到了另一個第三方的通知，又有人來洽談希望停止罷免，也間接的關心他的人身安全，但這一次，自己判斷赴約是有高風險的，明顯的感受到他們急了，沒辦法確定他們會不會做出過度的行為，所以自己選擇暫避風頭，也因此當天傍晚就發出一篇不自殺聲明，這是不得不的方案，因為自己需要自私的保證安全， 所以在補件完成之前，我會繼續躲好，請大家諒解。

接著，吳柏瑋提到，自己說過對罷免的狀況「完全不知情」是實話，因為自己根本不在罷團裡面。在面對來自地方的關心時，有跟罷團提出想要回到核心群組的想法，先前從來沒有提過，但這次對他來說能夠參與討論與決策，才能知道實際狀況，不然在不知道罷團有什麼規劃的狀況下，真的很焦慮。

吳柏瑋指出，但很可惜他的要求已經被拒絕，現在根本無法確認在二階之後，罷團能有什麼策略或方式顧及到他的安全，他沒有辦法參與，也就是說「拔羅波」是公民意志的產物，不是他，所以找他要求停止罷免，是不會有效果的，他也不可能停止罷免，因為這不只是他一個人的期待，他決不放棄，所以地方的各位，不要再為難了。

吳柏瑋說，自己不否認，此時此刻很難受，也很害怕，面對這些關心，真的有過「不然我就躲起來好了」的想法，但如果自己不補件，會對不起社會大眾，但如果補件，他不知道接下來還要面對什麼，所以現在只能在二階補件完成之前保護好自己，然後安安全全的把補件送進去，讓罷免能夠成案。

吳柏瑋強調，自己想回去罷團核心，希望能夠多少掌握一下自己的安全，因為如果沒有罷免成功，秋後算帳應該也逃不掉，自己一定會去補件，罷免也一定會成案，第三階段一定要去投「同意罷免」。

對於罷團指出被恐嚇威脅，羅明才則回應，奧步出現了，選舉就照規定怎麼選，理念清清楚楚告訴大家，選舉也瘋狂，台灣是民主法治的國家，如果個人認為人身受到不適對待、害怕，該找哪個單位，趕快去找。