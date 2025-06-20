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台鐵車庫發生「閃爆事件」　檢查員未照SOP釀禍將懲處

▲▼台鐵維修列車對撞，5人受傷。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲台鐵車庫發生閃爆意外，出現爆炸聲和火花，圖非事件畫面。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

台鐵新任董座鄭光遠上任不到一周，台鐵頻傳意外，除了自強號和貨物列車拋錨卡途中，昨(19日)七堵機務段車庫內也發生「閃爆事件」，一名台鐵檢查員進行庫內車輛保養檢修時，未依照SOP將「接地桿」取下即送電，造成閃爆並出現火花，所幸無人受傷，據了解，台鐵將檢討並祭出懲處。

昨日上午11點許，台鐵七堵機務段保養車庫內發生「閃爆意外」。據了解，一名檢修員未依照標準作業程序，僅將南端接地桿取下，忘記把北端接地桿也取下，隨即辦理送電，造成電車線高壓電流有接地現象，所幸沒有人員傷亡。

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據了解，由於台鐵電車線電壓為兩萬五千伏特，接地過程因未依規定取下接地桿，導致發生閃爆，當時也出現爆炸聲並產生瞬間火花，但未造成火警。

台鐵目前也已召開內部檢討會議，除了要求主管加強廠房巡視，也要求員工落實安全工作標準程序，並加強辦理訓練。針對疏失員工，台鐵也研擬依規定懲處。

此外，昨夜256次太魯閣號行駛到一半突然無電，整列車陷入黑暗，台鐵公司說明，昨日第256次太魯閣號行駛至景美=北埔間，因列車突發性送電跳脫造成客室內無電，經司機員立即應急處理後恢復正常，造成旅客不便本公司深歉致忱。
 

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